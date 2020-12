Voulu au départ comme une alternative à Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri, l’assistant personnel d’Apple, Cortana a fait long feu chez Microsoft. La firme cherche donc depuis près de deux ans à en réaxer l’usage essentiellement vers Windows 10, et à des fins de productivité. Des prétentions plus modestes, mais aussi un coeur de cible mieux défini, qui permettent à l’assistant de Microsoft de gagner peu à peu en utilité auprès des utilisateurs du système d’exploitation. C’est dans ce contexte que le géant de Redmond a annoncé l’arrivée d’une nouveauté intéressante pour Cortana.

Au travers de la dernière mise à jour de Windows 10, actuellement en bêta auprès des membres du programme Insider, Cortana peut maintenant aller chercher pour vous un fichier donné sur votre PC, et ce à la suite d’une simple requête vocale. Mieux, comme l’explique Engadget, les utilisateurs de Windows 10 Enterprise utilisant OneDrive ou encore SharePoint pourront également passer par la commande vocale afin de laisser Cortana dénicher des fichiers sur les emplacements auxquels ils ont accès en réseau.

Time to flight, #WindowsInsiders! Build 20270 is now available for you in the Dev Channel. Get more details: https://t.co/fc0DceAiAe pic.twitter.com/RhJ0xWwA81

— Windows Insider (@windowsinsider) December 3, 2020