D’après les informations de Bloomberg, Apple serait actuellement en train d’accorder une attention toute particulière à son prochain modèle d’iMac. Celui-ci devrait avoir le droit à une refonte majeure de son design, une première depuis 2012. Deux autres nouveaux modèles d’ordinateurs de bureau seraient également au programme pour 2021.

Le nouveau modèle d’iMac devrait être présenté dès cette année

L’année 2021 sera riche en nouveautés pour les ordinateurs de bureau d’Apple. D’abord avec les historiques iMac qui devraient avoir le droit à une modernisation de leur look. Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, assure notamment que ses bordures devraient être moins larges, que son dos serait plus plat, et que son emblématique pied en métal devrait également être modifié. Globalement, l’objectif serait de rendre le design du nouvel iMac similaire (ou du moins comparable) à celui du moniteur Pro Display XDR.

Au-delà de son design, le nouvel iMac devrait également intégrer un processeur Apple Silicon. Depuis peu, la firme de Cupertino s’est décidée à devenir autonome en matière de puces, au grand dam d’Intel qui a perdu l’un de ses plus importants clients dans le procédé. Ainsi, les derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini en date accueillent déjà la puce Apple M1. Si les performances de celles-ci ont déjà laissé bouche bée les aficionados de la marque à la pomme, la Apple Silicon promet déjà d’être encore plus puissante.

Enfin, et toujours selon les informations de Mark Gurman, deux tailles seraient disponibles pour ce nouvel iMac dont la sortie devrait être annoncé dès cette année.

Apple se concentre sur ses ordinateurs de bureau

Outre ce nouveau modèle d’iMac, Apple prévoirait également de sortir cette année deux nouveaux modèles d’ordinateur de bureau sans écran intégré. Le premier devrait succéder au Mac Pro de 2019. Il conserverait le même design, et peut-être même les puces d’Intel. Le second, quant à lui, intégrerait bel et bien les nouvelles puces made in Apple, et devrait être deux fois plus petit que le Mac Pro actuel.

Pour clôturer ses nouveautés, Apple présenterait un nouveau moniteur externe, moins cher que l’actuel Pro Display XDR qui, rappelons-le, démarre au prix de 5 499€. Destiné au grand public, celui-ci n’offrirait évidemment pas la même puissance en terme de contraste et de luminosité. Vous l’aurez compris : il n’est pas question de remplacer Pro Display XDR, mais seulement de lui offrir une alternative plus abordable.

Évidemment, il est important de garder en tête qu’Apple peut changer ses plans à tout moment, et que ces révélations n’en sont pour l’instant qu’au stade de rumeurs. Les portes-paroles de l’entreprise ont d’ailleurs refusé de commenter l’ensemble de ces informations. Dans tous les cas, il est clair qu’en 2021, la marque à la pomme cherchera avant tout à redynamiser son activité dans les ordinateurs de bureau, et ça paraît d’ores et déjà prometteur.