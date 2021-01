Les visioconférences font partie du quotidien d’un grand nombre d’entre nous aujourd’hui. Cependant, enchaîner les réunions au quotidien, via son ordinateur, n’est pas forcément toujours positif et le bien-être numérique peut être remis en question. Le stress, la fatigue peuvent jouer sur la productivité et faire des visioconférences… une torture.

Pour améliorer le bien-être numérique, Ben Flux et son équipe ont lancé Mindfulmeets. Une extension Chrome gratuite, pour Google Meet (bientôt disponible pour Zoom et Microsoft Teams). L’idée étant d’apporter un peu de plaisir au travail à distance. Pour développer le produit, les préoccupations des employés réalisant des visioconférences ont été prises compte, afin de créer une solution qui motive les employés à participer aux visioconférences.

Un outil qui améliore la productivité et le bien-être numérique



Mindful Agenda : un agenda intégré aux visioconférences pour que les réunions soient pertinentes et se déroulent dans les temps. Avantage : moins de fatigue et plus de productivité durant la réunion

Mindful Media : permet d’ajouter des GIFs et des emojis avec l’ensemble des personnes ou par exemple uniquement un collègue préféré

Mindful Profile : permet d’afficher le nom de la personne, mais aussi le fuseau horaire dans lequel elle se trouve, le pays, ainsi que son poste.

Mindful Reminders : indique lorsqu’une autre réunion va débuter. L’information est partagée avec tous et permet de quitter la réunion à temps.

Mindfulmeets offre diverses fonctionnalités :

L’extension affiche également des notifications pertinentes, indiquant qu’une pause de 5 minutes par exemple devrait être prise. À l’avenir, des idées d’activités pourraient être proposées, afin d’améliorer le bien-être de chacun durant une journée de travail.

Un outil pratique, qui permet de rappeler que nous sommes tous humains et que les appels en visio sont certes devenus la norme, mais que le bien-être ne doit pas être délaissé pour autant.

Présenté il y a quelques jours sur Product Hunt, l’outil a remporté un certain succès et a été élu #3 Product of the Day. Parmi les retours, on peut lire « Très bien ! Je viens de le tester – très astucieux et intuitif 🙂« , « j’adore l’expérience« , « j’ai envoyé un GIF et les gens ont ri«