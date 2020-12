Pour terminer la terrible année 2020 en beauté, Boston Dynamics nous offre un spectacle hors du commun : ses trois modèles de robots engagés dans une danse endiablée sur le morceau mythique « Do You Love Me ? » de The Contours. Nouvelle preuve des progrès rapides et remarquables que connait le monde de la robotique.

Cette vidéo postée sur YouTube vient confirmer l’incroyable agilité des machines conçues par l’entreprise américaine. Malheureusement, cela ne les aide pas vraiment à trouver des emplois… Le chien-robot Spot est actuellement le seul disponible à la vente pour un montant de 74 500 dollars, et même s’il a pu montrer ses talents dans les hôpitaux ou avec la police du Massachusetts, Boston Dynamics a du mal à rentabiliser ses appareils et leur commercialisation reste son point faible.

Pourtant, Spot, Atlas et Handle ne manquent pas de qualités. Pensé pour la logistique, ce dernier est capable de déplacer des charges avec une facilité étonnante, tandis que l’humanoïde Atlas a impressionné la toile à plusieurs reprises, notamment grâce à ses talents de gymnaste ou en effectuant du parkour. L’objectif de Boston Dynamics est de l’optimiser pour qu’il puisse se rendre dans des endroits inaccessibles pour les humains pour des missions de secourisme par exemple, et visiblement, Atlas possède plus d’une corde à son arc lorsque l’on voit ses superbes pas de danse. Spot s’est également amélioré : en 2018, la firme publiait une vidéo de son chien robot en train de se déhancher sur la chanson « Uptown Funk » de Bruno Mars et en deux ans seulement, ses progrès en danse sont remarquables.

Pour rappel, Boston Dynamics a été fondée en 1992 et était, au départ, une branche du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). Rachetée par la maison-mère de Google, Alphabet, en 2013, elle a ensuite été acquise par le géant japonais SoftBank en 2017. La société a finalement été récupérée par le constructeur coréen Hyundai ce mois de décembre pour près d’1 milliard de dollars, et devrait en conséquence s’orienter vers le domaine de la logistique pour ses robots. On espère toutefois qu’ils pourront continuer à parfaire leurs pas de danse.