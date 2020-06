Boston Dynamics a (enfin) lancé la commercialisation à grande échelle de son robot Spot, ce mardi 16 juin 2020. Seulement disponible aux États-Unis, il est affiché au prix de départ de 74 500 dollars, soit environ 66 300 euros.

Spot, le robot à quatre pattes aux multiples missions

Après une année de retard sur les délais annoncés, Spot est enfin disponible à l’achat. Jusqu’à présent, le robot quadrupède de Boston Dynamics n’était, en effet, disponible que sous forme de leasing. Désormais, ce sont toutes les entreprises situées aux États-Unis qui pourront se le procurer pour effectuer des missions aussi vastes que variées.

De fait, ce petit robot est impressionnant par sa robustesse, par sa capacité de mobilité, mais aussi par son fort potentiel de personnalisation grâce à ses différents capteurs et ses multiples programmations possibles. Boston Dynamics décrit d’ailleurs son robot comme une “plateforme de mobilité polyvalente“.

Une description à laquelle Spot a fait honneur par le passé en effectuant plusieurs missions aux objectifs très différents. En Nouvelle-Zélande, il a été chien de berger. À Singapour, il a contribué à faire respecter les règles de distanciation sociale. À Boston, il est venu en aide aux soignants luttant contre le Covid-19, il a également été utilisé par la police du Massachusetts et a effectué des patrouilles sur une plateforme pétrolière en Norvège.

Vous l’aurez compris, Spot n’a pas été créé dans un seul objectif : il a été conçu pour être un petit robot tout-terrain capable de s’adapter aux besoins de ses propriétaires. Pour cela, il se déplace à une vitesse de 5 km par heure et peut explorer des environnements aux températures extrêmes (entre -20°C à +45°C). Il est résistant à la pluie ainsi qu’à la poussière, et peut parcourir des terrains accidentés, même de nuit. Il peut également porter des charges allant jusqu’à 14 kilos et se relever seul après une chute. Enfin, ses batteries sont facilement changeables.

Une utilisation destinée aux entreprises

Spot est avant tout destiné aux entreprises pour les aider à réaliser des tâches répétitives, récolter des données, ou même explorer des terrains et des lieux dangereux pour l’humain. Son prix, d’ailleurs, n’est pas un prix grand public : ce petit robot quadrupède est affiché au prix de départ de 74 500 dollars. Un tarif qui peut évoluer avec l’ajout de modules supplémentaires, dont les prix varient entre 1 275 et 34 570 dollars.

Aussi, Boston Dynamics prévient : « Spot n’est pas certifié sans danger pour une utilisation à domicile et il n’est pas destiné à être utilisé à proximité d’enfants ou d’autres personnes qui ne comprendraient pas les dangers associés à son fonctionnement ». L’entreprise a par ailleurs précisé que la garantie de Spot serait immédiatement annulée si son robot était utilisé dans de telles conditions. De même, elle a le pouvoir de désactiver des fonctionnalités à distance si son robot est utilisé pour “blesser ou intimider une personne ou un animal, à des fins illégales ou très dangereuses”. Vous l’aurez compris, Spot est très loin d’être un jouet.