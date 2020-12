Les outils No Code remportent un certain succès depuis plusieurs temps maintenant. Ces derniers permettent de réaliser des tâches parfois complexes (création de site, gérer des données), simplement, sans avoir à coder, sans compétences techniques et facilitent ainsi le quotidien de nombreuses personnes ! Pour ceux qui souhaitent simplifier la création de graphique et l’intégration de ces derniers, il existe un outil !

No Code Chart est un outil gratuit et no code. Ce dernier permet de créer des graphiques interactifs et d’exporter ces derniers sur un site web.

Créer des graphiques interactifs en moins de 5 minutes !

Le fonctionnement de No Code Chart est plutôt simple. Il suffit de rentrer les chiffres dans un tableur, ajouter des lignes si besoin… Au fur et à mesure que des informations sont entrées, le graphique est généré. En fonction des modifications ce dernier s’adapte. Un titre peut être ajouté, les couleurs du graphique peuvent être modifiées ainsi que le type de graphique : diagrammes en bâtons, diagramme circulaire, diagramme de Kiviat… 8 au total sont proposés.

Les graphiques s’intègrent facilement sous Wix, WordPress et bien d’autres outils. Pour intégrer un graphique à un site internet, il suffit d’ajouter le code généré dans le head ou le body du site.

No Code Chart est outil freemium. Une offre gratuite est proposée offrant deux types de graphique, la personnalisation des couleurs et la possibilité d’exporter sur un site. Une offre à vie, donne accès à l’outil de manière illimitée pour 49,99 euros.

À l’avenir l’outil se verra doté de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’importer de graphiques et tableaux depuis Excel.