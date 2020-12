Pour teaser un produit ou un service, faire la promotion d’un contenu spécifique ou encore collecter des leads, les landing pages sont un outil marketing incontournable. Créer une landing page demande cependant du temps et de l’argent, deux éléments essentiels que tout le monde n’a pas ! Il existe cependant des outils qui simplifient cette tâche et permettent ainsi de booster les conversions.

C’est notamment de la cas de Swipe Pages. Un outil no-code, sur lequel la création de landing page se fait grâce au drag & drop. Les pages créées sont des pages mobiles accélérées, soit des pages dont la vitesse de chargement des pages est accélérée sur la navigation web mobile. Ce format est recommandé par Google pour les landing pages, car ces pages offrent une bonne expérience utilisateur et convertissent mieux.

Swipe Pages un outil no-code pour créer des landing pages facilement

Une fois sur Swipe Pages, il faut dans un premier temps faire le choix du template à utiliser. Plus de 40 templates sont disponibles sur la plateforme et sont tous personnalisables, grâce à l’interface en drag & drop. Le bon template se trouve facilement grâce aux filtres et à la barre de recherche disponible dans l’outil. Plus de 20 modules sont également disponibles afin d’ajouter à la landing pages, les informations nécessaires ! Il est également possible de créer une landing page, à partir d’une page blanche !

Au moment de créer la landing page il est possible de choisir entre une page standard ou une page AMP. Tous les éléments de la landing page sont modifiables et les pages sont responsives ! De plus, l’ajout d’un formulaire sur la landing page se fait facilement, allant d’un formulaire simple à d’autres plus complexes.

Un outil complet pour booster les conversions

Une fois la landing page créée, cette dernière peut être publiée : soit via un URL Swipe Pages ou bien un domaine personnalisé, qu’il faut en amont personnalisé. Pour cela, il suffit de se rendre dans la partie domaine, cliquer sur « ajouter un nouveau domaine », choisir un sous domaine puis connecter le DNS record ! Toutes les pages sont hébergées dans le cloud sécurisé de Swipe Pages.

Swipe Pages s’intègre avec différents outils comme MailChimp, Aweber, Campaign Monitor ou encore Zapier, afin de transférer les leads facilement vers le CRM ou un outil d’emailing. L’outil peut également se connecter à Stripe, ce qui permet de vendre directement depuis une landing page.

Enfin, fonctionnalité essentielle de nous jours, Swipe Pages propose un outil d’A/B test. Ainsi, chaque fois qu’une landing page est créée, une variante est également créée. Pour tester les deux pages il suffit d’activer le mode A/B test, pour décider de la page la plus performante !

Swipe Pages est un outil payant et accessible à vie pour 49 dollars seulement. Via Appsumo, plusieurs offres sont proposées. Ces dernières varient en fonction du nombre de domaines personnalisés, du nombre de visiteurs mensuels uniques et du nombre de collaborateurs.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.