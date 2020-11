Les créateurs de podcasts vont être aux anges : l’intégration web d’Apple Podcasts est enfin disponible. Comme l’explique TechCrunch, cela signifie que vous pouvez intégrer le lecteur de la plateforme à peu près n’importe où sur le web grâce à un code d’intégration proposé sur les 1,5 million de podcasts présents sur la plateforme d’écoute.

Un code d’intégration pour faciliter la découverte des podcasts

Pour trouver ce lien d’intégration, il vous suffit de cliquer sur le bouton de partage d’une émission ou d’un épisode, puis sur l’icône du code. Le code d’intégration sera automatiquement copié dans votre presse-papiers et vous pourrez le coller où vous le souhaitez. Apple Podcasts rattrape son retard sur Spotify qui propose cette fonctionnalité depuis bien longtemps. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre à la plateforme d’écoute d’Apple de conquérir de nouveaux utilisateurs.

C’est un excellent moyen pour l’application de faciliter la découverte et l’écoute des podcasts à travers le web. Aujourd’hui, tout le monde, y compris les créateurs, les auditeurs ou les spécialistes du marketing, peuvent générer des codes intégrés sur le service de podcasts Apple. Les codes peuvent être générés à partir des pages d’aperçu d’Apple Podcasts sur le web ou à partir du site web Apple Podcasts Marketing Tools.

Vous aurez le choix de régler la hauteur et la largeur du lecteur en fonction des spécifications de la page web où vous souhaitez l’intégrer. Vous pourrez aussi laisser les réglages par défaut qui sont de de 450 px x 660 px. Le gros avantage de ce lecteur est qu’il permet à vos auditeurs d’interagir immédiatement avec votre podcast en écoutant l’épisode depuis votre site ou en ouvrant l’application Apple Podcasts pour iOS, iPadOS ou macOS.

Apple Podcasts rattrape son retard sur Spotify

Le podcast est un contenu qui prend de plus en plus de place sur le web. Cet été, l’écoute des podcasts natifs a été très intense en France. Près de 3 millions de français ont écouté chaque mois ce type de contenus. On sent clairement que l’audio gagne du terrain et Apple Podcasts ne veut pas passer à côté de cette tendance.

En parallèle, Spotify continue ses investissements sur le podcast. La plateforme suédoise a récemment racheté Megaphone pour 235 millions de dollars. Une plateforme publicitaire spécialisée dans les podcasts qui doit permettre au géant de la musique en ligne de faire circuler une partie du budget des grandes marques travaillant avec Megaphone sur ses propres canaux. Objectif : profiter d’une plus grande partie du milliard de dollars que les annonceurs prévoient de dépenser en publicités sur les podcasts cette année.