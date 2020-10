Le jeu mobile Crash Bandicoot: On the Run sera disponible dès le printemps 2021, et vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur les smartphones Apple et Android.

Un jeu culte

Il s’agit de l’un des jeux les plus cultes de la première génération de PlayStation. Avec plus de 40 millions de titres vendus, Crash Bandicoot a marqué une génération entière de joueurs, et il a fait son grand retour cette année dans un quatrième opus sorti au mois de septembre sur PlayStation 4 et Xbox One.

Si vous ne possédez pas de console, pas de panique. Le studio King, à l’origine du jeu au succès retentissant Candy Crush, a développé sa propre version de Crash Bandicoot sur mobile : « Dans Crash Bandicoot: On the Run, le marsupial préféré de tout le monde va courir, sauter et tourner dans votre mobile. Cette toute nouvelle aventure vous offre le meilleur de la franchise Crash Bandicoot de ces 20 dernières années avec des personnages cultes, des boss, des mouvements, de la malice et du chaos », explique l’entreprise.

Le jeu a été annoncé cet été avec une date officielle enfin dévoilée : le 25 mars 2020. Vous pouvez ainsi le précommander aussi bien sur l’App Store que sur le Google Play Store, et bénéficier du skin Blue Hyena introduit dans Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Les personnages cultes du jeu seront présents

Crash Bandicoot: On the Run est présenté comme un « runner », un jeu de plateforme durant lequel Crash doit courir sans cesse en évitant des obstacles et en amassant des pommes, à la manière des premiers opus. Les joueurs pourront y rencontrer plusieurs personnages cultes présents dans les autres titres, à l’image de Coco, la sœur de Crash, ou du vilain Neo Cortex.

« Nous sommes très heureux d’amener sur mobile cette franchise bien connue et très appréciée », a déclaré Stephen Jarrett, vice-président de la conception chez King et responsable de la création de Crash Bandicoot. « Notre ambition est de transformer l’expérience du runner avec le gameplay classique de Crash, tout en ajoutant de la profondeur et de la progression grâce à une variété de fonctionnalités passionnantes, notamment des fonctions sociales, de l’artisanat et de la construction de base. En nous inspirant de l’histoire vibrante de Crash, nous prévoyons de ramener des personnages, des boss, des ennemis et des terres classiques et de les envelopper dans une toute nouvelle aventure pour que les joueurs puissent jouer même lorsqu’ils sont en déplacement », a-t-il continué.

Reste à voir si les gamers seront convaincus par ce format mobile, mais le succès de jeux comme Pokémon Go ou Mario Kart Tour laisse envisager un bel avenir pour ce Crash Bandicoot spécial smartphone.