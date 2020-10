En pleine pandémie mondiale, Snapchat se porte mieux que jamais. Sa maison-mère, Snap Inc, a publié le bilan de son troisième trimestre 2020 et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les feux sont au vert : son nombre d’utilisateurs est en hausse, sa capitalisation boursière bat des records et les revenus générés dépassent toutes les prévisions.

249 millions d’utilisateurs quotidiens et 687,7 millions de dollars de revenus générés

Au troisième trimestre 2020, Snapchat a enregistré 249 millions d’utilisateurs actifs par jour, soit 11 millions de plus qu’au trimestre précédent et 20 millions de plus qu’en début d’année. Une croissance spectaculaire et qui dépasse une nouvelle fois toutes les prévisions des analystes, et que Snap doit particulièrement aux usagers de la génération Z originaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de France.

Snap earnings are out: Snapchat added 11 million new users this quarter pic.twitter.com/tUXzKPqwEd — Karissa Bell (@karissabe) October 20, 2020

Plus impressionnant encore, les revenus de la firme sont en hausse de 52% par rapport à la même période l’année précédente : de juillet à septembre 2020, les revenus de Snap ont atteint les 687,7 millions de dollars. Là encore, les analystes avaient sous-estimé les capacités du réseau social, en ayant « seulement » prévu 557 millions de dollars générés.

En outre, après la révélation de cet excellent bilan trimestriel, les actions en Bourse de Snap ont augmenté de 20%, ce qui apporte la capitalisation de la firme à plus de 50 milliards de dollars. Un record depuis son entrée à Wall Street en 2017.

À quoi est dû le succès de Snapchat ?

Snapchat attribue ce succès retentissant à la refonte de son application Android survenue en 2019, mais aussi à ses Lenses en réalité augmentée qui ont fait décoller l’engagement des utilisateurs sur la plateforme. Evan Spiegel, PDG de l’entreprise, a expliqué : « L’adoption de la réalité augmentée s’est produite plus rapidement que nous l’avions imaginé, et nous nous sentons bien placés pour saisir les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous ». Il reprend notamment l’exemple de l’Anime Lens qui a comptabilisé plus de 3 milliards d’actions au cours de sa première semaine d’existence.

Pour Jeremi Gorman, directeur commercial de Snap, le boycott de Facebook par les annonceurs n’est pas non plus étranger à la hausse des revenus de son entreprise. Il détaille : « Alors que les marques et autres organisations ont utilisé cette période d’incertitude comme une opportunité pour évaluer leurs dépenses publicitaires, nous avons vu de nombreuses marques chercher à aligner leurs efforts marketing sur des plateformes qui partagent leurs valeurs d’entreprise ». Il ajoute : « Cela nous a donné l’occasion de nous engager avec les annonceurs et les agences en temps réel pour nous assurer que nos partenaires existants ainsi que les nouveaux prospects comprenaient notre offre en relation avec nos valeurs ».