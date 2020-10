Alors qu’Apple a vanté l’arrivée de la 5G sur ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro lors de leur présentation la semaine dernière, un document interne a révélé qu‘en mode dual SIM, ces appareils n’étaient capables d’accéder qu’à la 4G… Du moins, pas pour le moment.

La 5G sur les iPhone 12 et 12 Pro oui, mais avec une contrainte

Si l’arrivée des nouveaux modèles d’iPhone est toujours un événement, cette année a tout particulièrement marqué un tournant historique pour les appareils de la marque à la pomme puisque les iPhone 12 et 12 Pro seront les premiers smartphones de la firme à intégrer la 5G. Une spécificité évidemment vantée par les équipes d’Apple, mais qui a manifestement ses limites.

Le 16 octobre dernier, un utilisateur de Reddit a publié un document indiquant que la 5G ne serait pas disponible sur les iPhone 12 et 12 Pro utilisant le mode double SIM. On peut y lire : « Lorsque deux lignes sont utilisées en mode double SIM, les données 5G ne sont supportées sur aucune des deux lignes, et retomberont automatiquement à la 4G LTE. Si les clients utilisent seulement l’eSIM sur un opérateur 5G compatible avec une souscription, ils bénéficieront d’un accès 5G ». Authentifié par Macrumors, ce document serait destiné aux employés d’Apple, à des fins de formation.

Apple prévoit déjà de réparer cette limitation à travers une mise à jour

Tout n’est pas perdu pour autant. MacRumors a réussi à obtenir une présentation interne de l’opérateur Verizon attestant qu’Apple serait actuellement en train de travailler sur une mise à jour permettant d’activer la 5G en mode Dual SIM. Prévue pour arriver plus tard dans l’année, celle-ci réglerait définitivement le problème et permettrait aux possesseurs d’iPhone 12 et 12 Pro de profiter du réseau de nouvelle génération comme ils l’entendent, même en ayant deux lignes.

En attendant cette fameuse mise à jour, le document de Verizon indique que les clients eSIM doivent retirer la carte SIM physique de leur iPhone 12 ou iPhone 12 Pro pour pouvoir accéder à leur réseau 5G. Une solution loin d’être pratique, mais qui fera office d’alternative en attendant que le problème soit définitivement réglé.