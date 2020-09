Jongler entre les outils est une activité quotidienne pour un grand nombre d’entre nous. Entre les emails, les réseaux sociaux, le site web, les landing pages, la productivité n’est pas à son maximum. Un outil pour gérer les efforts marketing et commerciaux à la fois serait d’une grande utilité.

C’est ce que propose l’outil 366 Degrees. Cette plateforme offre une solution pour créer et automatiser le processus de vente, avec le social media, l’email, les vidéos ainsi que les landing pages, afin d’attirer plus de leads devant des clients long terme. 366 Degrees est une alternative à HubSpot ou encore Active Campaign.

Des campagnes personnalisées et multi-channel

Le tableau de bord de 366 Degrees permet d’obtenir en un coup d’oeil tous les insights des dernières campagnes. C’est également à partir de ce dernier qu’il est possible de lancer une nouvelle campagne, créer une campagne email, une landing page ou un post à destination des réseaux sociaux.

La création d’une campagne est très simple. Pour une campagne email par exemple, il suffit de créer un modèle en ajoutant le titre, l’objet et la description. Des collaborateurs peuvent être invités à modifier ce dernier. Une fois les informations prêtes, il suffit de choisir parmi l’un des templates proposés par 366 Degrees. L’outil permet également de commencer d’une page blanche pour créer un mail entièrement personnalisé, à partir du drag and drop.

Concernant le paramétrage d’une campagne, il suffit de choisir l’audience source. 366 Degrees peut se connecter à divers outils CRM. Ensuite, il faut définir l’expéditeur et programmer l’envoi.

Pour créer une landing page, le process est assez similaire. 3 types sont proposées. Un grand nombre de templates sont proposés, ainsi que la possibilité de créer une landing page from scratch.

366 Degrees peut être connecté avec Facebook, LindedIn et Twitter. Pour créer un post à destination de l’un de ces réseaux ou tous, il suffit d’entrer un message, un lien, un visuel et le tour est joué. Il faut ensuite programmer le post sur le bon réseau social.

Toutes les campagnes peuvent être vues et gérées via un calendrier afin d’avoir un aperçu global de ces dernières.

Un outil à vie pour 69 dollars

366 Degrees propose également des rapports de campagnes, avec notamment pour les campagnes mail un rapport d’engagement. Ce dernier permet d’identifier les « fans » et tracker qui lit et interagit avec les messages envoyés. Enfin, la partie Marketplace permet d’ajouter des intégrations et de connecter un CRM.

366 Degrees est un outil payant, proposé à vie à partir de 69 dollars. L’offre Single d’ordinaire proposée à 1098 dollars et affichée à 69 dollars permet d’envoyer 25 000 emails par mois, d’ajouter 5 000 contacts et de profiter de 2 noms de domaines personnalisés. Pour 138 dollars, 50 000 emails peuvent être envoyés, 10 000 contacts ajoutés et 5 noms de domaines personnalisés. Enfin pour 207 dollars, 100 000 emails sont envoyés par mois, à 25 000 contacts et 10 noms de domaines peuvent être personnalisés.

