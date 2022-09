Pour mener à bien leurs stratégies digitales et atteindre leurs objectifs, les entreprises s’équipent d’outils clés, comme le marketing automation. Il permet d’automatiser des tâches et des processus complexes. Cela est indispensable pour améliorer la gestion de ses leads, offrir une expérience enrichie à ses clients et prospects et booster sa rentabilité.

Les sociétés sont bien conscientes de ces avantages : 40 % de celles qui n’utilisent pas encore le marketing automation prévoient de l’adopter bientôt (étude de Liana Technologies).

Dans la même catégorie Starbucks dévoile « Odyssey », son nouveau programme de récompenses NFT

Pour aider ces nouvelles entreprises qui s’équipent d’un outil de marketing automation B2B, Plezi a édité un guide avec un plan en plusieurs étapes. Objectif : rentabiliser cet investissement en seulement un mois !

Booster sa génération de leads grâce à des leviers marketing puissants

Dans ce livre blanc, Plezi dévoile un calendrier d’actions à effectuer pour tirer le plus rapidement possible profit de votre investissement. Les premières étapes consistent à mettre en place les bons leviers marketing afin d’atteindre un objectif : générer davantage de leads.

Pour y parvenir, il faut avant tout créer des formulaires qui permettront de recueillir des informations stratégiques sur vos prospects, comme leur métier ou l’industrie dans laquelle ils exercent. Plusieurs types de formulaires sont à mettre en place, dont ceux de demande de démonstration. Attention toutefois à les placer sur la page adéquate et à mettre un call-to-action (CTA) sur la page d’accueil.

Les formulaires de contact et de téléchargement d’une plaquette commerciale s’avèrent également être de bons choix pour débuter. En vous procurant ce guide, vous découvrirez deux autres techniques pour générer vos premiers clients issus de l’automatisation marketing.

Pour transformer vos visiteurs anonymes en prospects qualifiés, il ne faut pas non plus négliger les landing pages. Ces dernières ont pour objectif de générer des conversions en incitant les internautes à réaliser une action spécifique, par exemple télécharger un ebook. Elles sont les pièces maîtresses de toute stratégie d’inbound marketing. Dans ce livre blanc, Plezi vous propose trois exemples de structure à adopter pour créer vos différentes pages de destination.

L’automatisation, la clé pour accélérer le cycle de vente

Une fois les premiers prospects générés, vient l’étape suivante : réussir à les qualifier pour accélérer leur prise de décision. L’automatisation joue un rôle central pour atteindre cet objectif. Là encore, Plezi vous accompagne main dans la main dans les différentes tâches à accomplir.

La première est de cartographier vos contenus selon votre cycle de vente. Il n’est par exemple pas pertinent d’envoyer le lien d’une démo à un prospect froid. Le but est d’attirer son attention, notamment grâce à des contenus larges comme un article de blog. Pour vous aider à ne pas faire de faux pas, les experts de Plezi vous expliquent l’objectif à atteindre et le type de contenu à envoyer pour chaque phase du cycle de vente.

Afin de déterminer les prospects les plus avancés dans le cycle d’achat, il est nécessaire de définir le lead scoring. Pour faire simple, il permet d’évaluer la maturité des leads et de savoir lesquels sont prêts à être sollicités. Ce guide vous permettra de prendre connaissance des types de scoring existants, et d’obtenir des conseils pour mettre en place une stratégie de notation performante.

Il ne s’agit que quelques-unes des étapes à suivre pour générer un retour sur investissement positif de votre outil. En vous procurant ce livre blanc, vous obtiendrez également des astuces pour augmenter vos ventes. Les équipes de Plezi vous dévoilent par ailleurs les actions à mettre en place sur le long terme pour faire de votre stratégie de marketing automation un succès. Pour les découvrir, n’oubliez pas de télécharger le guide.