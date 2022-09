De nombreuses solutions de marketing automation existent sur le marché. Pour trouver celle qui convient le mieux à ses besoins, une entreprise doit passer en revue les fonctionnalités de chacune d’entre elles, leurs prix et leur fonctionnement. Cela implique aussi de passer plusieurs heures avec des sales et de faire des démos qui ne nous aident pas nécessairement à faire notre choix.

Pour essayer et comparer gratuitement et simplement des solutions marketing, il existe TestBox.

Trouver la solution marketing adéquate

Sur TestBox, il faut avant tout choisir les solutions de marketing automation que l’on souhaite essayer et comparer. Pour le moment, quatre sont proposées : HubSpot, ActiveCampaign, Constant Contact et Mailchimp. Une fois la sélection réalisée et une rapide inscription réalisées, le test peut démarrer.

Pour commencer le processus, il est nécessaire de cliquer sur le logo d’une des solutions que l’on souhaite essayer. Les principales fonctionnalités de celle-ci s’affichent alors sous forme de liste : A/B Testing, email marketing, lead scoring… Il est possible de tester chaque option dans son ensemble, par exemple en créant une landing page, en concevant des campagnes ou en mettant au point des systèmes d’automatisation.

Le but est de comprendre comment la solution fonctionne et de voir si elle pourrait correspondre à nos usages. Passer d’un outil à un autre ne prend que quelques secondes, ce qui permet de les comparer rapidement.

Pour chacune des fonctionnalités disponibles, TestBox permet de prendre des notes et d’écrire des remarques. Grâce à un curseur, on peut mettre une note pour indiquer à quelle probabilité nous recommanderions la solution à un collègue ou un proche. Il est par ailleurs possible d’inviter des collaborateurs à tester les outils afin d’obtenir plus simplement leur avis.

Dans l’onglet “Overview” de TestBox, il est judicieux de cliquer sur le bouton “Get Suggestions” pour pouvoir être orienté dans son choix. Il suffit de remplir un court questionnaire sur son entreprise et ses besoins pour obtenir une réponse et des conseils.

La plateforme propose aussi de nombreuses solutions d’assistance client à essayer, parmi lesquelles Zendesk, Help Scout ou encore HubSpot Service Hub.