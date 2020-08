Selon les informations de Bloomberg, Apple prévoit de dévoiler très prochainement une nouvelle gamme d’offres groupées pour ses différents services. Ainsi, plus besoin de payer chaque service individuellement : il suffira de souscrire à un seul abonnement pour profiter de plusieurs d’entre eux à la fois. En interne, les équipes de la marque à la pomme appelleraient ce projet “Apple One”, mais notons toutefois que ce nom peut être amené à évoluer.

Apple One, un abonnement pour les gouverner tous

Alors qu’elle dispose aujourd’hui d’une multitude de services différents, la firme à la pomme serait sur le point de les regrouper tous dans différentes offres d’abonnements. Ainsi, plusieurs packs seraient disponibles. Le premier, considéré comme le plus basique de tous, regrouperait Apple Music et Apple TV+. Le second regrouperait les deux services précédents, avec Apple Arcade en plus. Le troisième ajouterait au lot Apple News+. Le cinquième, qui est le plus conséquent, reprendrait tous les services cités précédemment, en plus de comporter du stockage iCloud supplémentaire.

Notons également que l’ajout d‘un nouveau service de remise en forme est également évoqué pour les packs les plus importants. Nom de code : Seymour. Selon les informations de Bloomberg, ce service fitness permettrait à ses utilisateurs de profiter de cours et de séances d’entraînements virtuels via une application iOS ou via Apple TV, et viendrait directement concurrencer les offres de Peloton et de Nike.

Selon les informations dont on dispose à l’heure actuelle, il semblerait que ces offres groupées pourront profiter à plusieurs membres d’une même famille puisqu’elles fonctionneraient avec le système Partage familial d’Apple. Autrement dit, jusqu’à six personnes pourraient profiter du même abonnement.

En ce qui concerne les prix de ces packs en revanche, c’est beaucoup plus flou. On sait seulement qu’ils seront moins élevés que les prix cumulés de chaque service pris individuellement, et ça paraît plutôt logique. Bloomberg explique : “Si une famille s’abonne aujourd’hui à tous les principaux services d’Apple en plus du stockage iCloud le plus élevé, cela lui coûterait environ 45 dollars par mois. Avec ces nouvelles offres groupées, ce prix pourrait baisser de 5 dollars“. Apple One devrait sortir en octobre 2020, en même temps que l’iPhone 12.

Une stratégie qui a déjà fait ses preuves pour Amazon

La création de ces offres groupées est une décision judicieuse de la part d’Apple. Cette stratégie a déjà fait ses preuves par le passé, et notamment auprès d’Amazon qui connaît un véritable succès avec Prime. Pour rappel, l’offre groupée du géant du e-commerce est affichée au prix de 49€ par an et offre un accès aux services Prime Video, Prime Music, Prime Gaming, et des livraisons plus rapides en supplément.

En ayant recours à la même stratégie, Apple pourrait ainsi inciter ses utilisateurs à essayer des services qu’ils n’utilisaient pas jusqu’alors, tout en les incitant, dans le même temps, à augmenter leurs dépenses globales. La firme à la pomme n’a rien à perdre et tout à y gagner.