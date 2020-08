Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Le président des États-Unis a signé, le 6 août 2020, deux décrets à l’encontre de deux applications chinoises. Il donne ainsi 45 jours aux entreprises américaines pour racheter TikTok, propriété de ByteDance, ainsi que WeChat, filiale de Tencent.

Une semaine après avoir déclaré son intention d’interdire TikTok, Trump fait un pas en avant pour atteindre son objectif. À compter du 6 août, Microsoft a donc 45 jours pour parvenir à un accord avec ByteDance afin de racheter l’application, ce qui repousse à quelques jours la deadline préalablement imposée au 15 septembre.

INBOX: @realDonaldTrump has signed an executive order to ban TikTok in 45 days. pic.twitter.com/1zR4HgCPVj

L’ordre exécutif, que plusieurs médias américains dont TechCrunch considèrent comme flou, résume les accusations (sans preuves formelles) des autorités à l’encontre de TikTok :

« TikTok capture automatiquement de vastes pans d’informations tels que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche. Cette collecte de données risque de permettre au Parti communiste chinois d’accéder aux informations personnelles et exclusives des États-Unis, ce qui pourrait permettre à la Chine de localiser les employés et les entrepreneurs fédéraux, de constituer des dossiers d’informations personnelles à des fins de chantage et de mener des activités d’espionnage d’entreprise ».