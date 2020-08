L’heure est au bilan pour la loi Hadopi qui existe depuis maintenant 11 ans. Créée en 2009, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet a aujourd’hui un rapport coût-bénéfice qui laisse plutôt à désirer. Par ailleurs, les méthodes utilisées pour faire respecter la loi sont désormais, pour la plupart, obsolètes.

1€ d’amende pour 942€ dépensés dans le fonctionnement

Comme le rapporte Next INpact, « Depuis 2011, le montant total cumulé des amendes prononcées et portées à la connaissance de la Commission est de 87 000 euros, dont un tiers pour la seule année 2019 ». Cela est donc très inférieur aux frais de fonctionnement d’Hadopi. En effet, depuis sa création, 82 millions d’euros ont été dépensés par l’État, dont 9 millions en 2019. Cela signifie donc que pour 1€ d’amende, 942€ sont dépensés pour assurer le bon fonctionnement du programme. En somme, cela coûte extrêmement cher à l’État en plus de ne pas être une solution fiable, ni très rentable.

Depuis la création de la loi Hadopi, 13 millions d’avertissements ont été envoyés aux internautes, et dans 70% des cas, il n’y aurait pas eu de réitération des faits après le blâme reçu. Cela est gage d’efficacité aux yeux du président de la Hadopi, il précise notamment que « 50% des personnes sensibilisées à la réponse graduée déclarent par la suite s’être tournée vers une offre loi légale ».

La Hadopi n’est plus vraiment efficace aujourd’hui

La loi Hadopi avait pour objectif de lutter contre les piratages, en identifiant les internautes qui ont téléchargé illégalement des contenus sur des réseaux de pair à pair. Aujourd’hui, cette technique de téléchargement ne représente plus qu’une partie du piratage en ligne, la technologie a depuis beaucoup évolué, et de nombreuses autres méthodes ont ainsi vu le jour. La Hadopi telle que nous la connaissons depuis 11 ans n’est ainsi pas en mesure de lutter contre les téléchargements directs ou encore le streaming illégal.

À l’avenir, une nouvelle version de la Hadopi promettrait de bloquer l’accès aux sites web pour une personne ayant au préalable partagé du contenu protégé grâce au droit d’auteur. Reste cependant que cette nouvelle idée n’est pas gratuite et qu’encore une fois, l’enveloppe accordée par l’État sera sollicitée, et pourquoi pas gonflée à nouveau.