La plateforme Sensor Tower a publié son rapport sur les téléchargements d’applications dans le monde lors du deuxième trimestre 2020, s’étendant d’avril à juin. Une tendance inédite en ressort : pour la première fois depuis 2014, les Américains ont téléchargé plus d’applications sur l’App Store que les Chinois. Ce chiffre s’explique principalement par l’impact de la pandémie de Covid-19.

L’App Store américain explose

Le coronavirus a en effet bouleversé le comportement des consommateurs. Les mesures de confinement entreprises aux quatre coins du monde ont modifié le quotidien de chacun et cela s’observe clairement dans le rapport de Sensor Tower. L’exemple le plus frappant est celui des États-Unis, où les téléchargements depuis l’App Store d’Apple ont fait un bond de 27,4 % au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année dernière, et ont atteint les 2,22 milliards d’installations. Du côté de la Chine, cette augmentation n’est « que » de 2,1 % avec 2,06 milliards de téléchargements.

Cette différence est en fait très simple à expliquer : les États-Unis et la Chine n’ont pas été touchés par la pandémie à la même période. Alors que l’Empire du Milieu reprenait son activité économique, les Américains étaient appelés à rester chez eux pour freiner la propagation du virus. Même tendance au niveau des dépenses puisque les Américains ont déboursé 14 % de plus que les Chinois au deuxième semestre 2020.

Les chiffres reflètent le vécu des consommateurs

Le rapport met également en lumière les problèmes rencontrés par la population américaine lors du confinement, notamment le recours au télétravail ou encore la fermeture des écoles. Les cinq catégories d’applications les plus populaires durant cette période sont le business (+133 %), l’éducation (+84,4 %), la santé et le fitness (+57,7 %), les news (+44,9%) et enfin, les réseaux sociaux (+ 42,4 %). À noter que les téléchargements d’applications dédiées au bien-être et à la santé mentale ont également explosé outre-Atlantique.

En revanche, les applications qui ont largement souffert de la pandémie appartiennent aux catégories météo (-0,9 %), la finance (-4,7 %), la navigation GPS (-29,9 %), le sport (-36,1 %) et le voyage (-61,6 %).

Deux applications ont triomphé

Deux applications ont littéralement explosé. Logiquement, la plateforme de visioconférence Zoom a battu le record d’installations avec près de 94 millions de téléchargements en un trimestre seulement. La firme a ainsi dépassé ses prévisions financières de très loin et elle vient même de lancer un dispositif spécialement dédié aux vidéoconférences.

Autre grande gagnante sur l’App Store, la désormais incontournable TikTok. Elle compte ainsi 71 millions d’installations sur le trimestre, un chiffre qui a bondi de 154 % par rapport à l’année précédente. L’application chinoise a ainsi atteint les 2 milliards de téléchargements dans le monde au mois de mai 2020.

Les chiffres concernant le troisième trimestre sont difficiles à prédire, car les mesures de confinement et de distanciation sociale sont moins globales que sur la période précédente. Des surprises pourraient néanmoins survenir, d’autant plus quand on observe les nombreuses conséquences du Covid-19 à l’échelle internationale.