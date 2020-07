Sur un site ou une application, la vitesse de chargement est importante. Il est ainsi nécessaire d’optimiser cette dernière, par tous les moyens possibles. Pour cela, il est intéressant d’optimiser la taille des images. En effet, Google prend en compte la vitesse d’un site pour le classement des résultats de recherches. Pour améliorer les performances d’un site, utiliser un outil pour optimiser les images est donc fortement recommandé.

Un Photoshop pour les développeurs

Optidash est un API d’optimisation d’images alimentée par l’IA. En passant par cet outil, il est possible de réduire entre 40 et 70% la taille initiale de l’image, sans perdre en qualité. Pour cela les équipes d’Optidash forment et déploient des modèles de machine learning et les combinent avec des solutions de vision par ordinateur.

Dans le même genre, CloudImage est un plugin qui permet de redimensionner et compresser automatiquement les images. Optidash présente plusieurs avantages, comme améliorer le classement Google, réduire les frais d’hébergement, mais aussi répondre aux besoins des clients qui souhaitent obtenir une information rapidement. Enfin, pour les designers et photographes, une interface web gratuite est proposée pour optimiser les images. Optidash peut traiter des centaines d’images par secondes.

Sites et applications seront plus rapides !

De plus, des pré-réglages sont proposés par l’outil afin d’optimiser les images et les niveaux de compression, en fonction des besoins de chacun. Il est aussi possible de définir ses propres valeurs !

Optidash proposera à l’avenir de nombreuses intégrations comme par exemple : WordPress, Magento, Shopify, GitHub, Sketch ou encore Symfony. De plus, Optidash s’intègre avec tous les principaux fournisseurs de stockage Cloud.

Au niveau des tarifs, Optidash est un outil payant offrant diverses formules. À noter, il est possible de l’utiliser de manière gratuite, dans la limite de 500 appels d’API par mois.

3 formules sont proposées :