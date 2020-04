Avoir un site qui fonctionne est un bon début, que l’expérience utilisateur soit bonne est encore mieux. Parfois, la vitesse du chargement de votre site et de vos pages peut être assez lente. Afin d’améliorer cette dernière, je vous propose de découvrir un outil qui optimise vos images vos images afin de diminuer le temps de chargement des pages et améliorer votre classement SEO : Cloudimage.

Comme Gumlet, un outil présenté il y a plusieurs, semaines, le plugin Cloudimage redimensionne et compresse vos images automatiquement. L’outil détecte automatiquement la taille du navigateur du visiteur pour optimiser parfaitement les images.

Une fois inscrit sur l’outil, vous arrivez sur votre tableau de bord. Ce dernier affiche une brève présentation du produit et vous permet d’ajouter certains détails sur vous et votre site.

Comment installer Cloudimage sur votre site ?

Pour implémenter Cloudimage à votre site, il existe plusieurs possibilités. La première option consiste à entrer le code directement sur votre site. Cloudimage redimensionnera ensuite les images en conséquence et les distribuera par le biais du CDN de Cloudimage. Autre option proposée, installé le plugin JavaScript et changer l’attribut de vos images en passant de “src” à “ci-scr”. À ce moment, quand un visiteur ira sur votre site, le plugin détectera la taille du cadre de l’image du navigateur et redimensionnera chaque image pour qu’elle s’adapte parfaitement. Vous pouvez également installer et activer le plugin facilement sur WordPress.

La taille de vos images est réduite, sans pour autant en dégrader la qualité et vos pages chargent plus rapidement ! Vous pouvez également modifier les paramètres de vos images, directement dans l’URL. Enfin, des copies de vos images originales sont automatiquement téléchargées et mises en cache, ce qui permet de conserver votre stockage existant. Un outil simple pour booster la vitesse de chargement de votre site et améliorer votre SEO, de manière simple !

Profitez de Cloudimage à vie à partir de 49 dollars

Cloudimage a récemment été mis en avant sur Appsumo. Avec un paiement unique, profitez de toutes les fonctionnalités de l’outil à vie, en choisissant la formule qui correspond à vos besoins.