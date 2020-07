Suite à la pandémie de COVID-19 et la généralisation du télétravail, les outils comme Zoom, Skype ou encore Microsoft Teams ont connu un certains succès. Ces derniers permettent d’échanger avec des équipes travaillant à distance, de faire des points réguliers et de garder un lien social avec le travail !

Azlen Elza et Jonathan Borichevski en ont eu assez de Zoom et ont décidé de lancer CozyRoom. Un outil en ligne et gratuit permettant d’échanger en ligne de manière plus conviviale. En effet, ici pas de visio, seulement du son. Chaque participant est représenté par un petit bonhomme qui se déplace dans divers espaces, pouvant s’asseoir sur un fauteuil, être entouré d’arbres etc. Les participants communiquent simplement par la voix.

Des réunions dans une ambiance intime

Un outil original, pour faire une réunion dans un salon confortable ! Il n’y a pour le moment aucune limite de participants, cependant l’outil n’est pas optimisé pour les grands groupes. Enfin, côté sécurité, tout est crypté. L’audio est diffusé directement entre les navigateurs des participants et le serveur de CozyRoom ne fait que faciliter la connexion. Enfin, si un personnage s’éloigne dans l’espace, le son diminue, un peu comme si la personne était en face de vous, mais plus loin.

La création d’une salle sur CozyRoom se fait très simplement. Il suffit de se rendre sur le site, entrer un nom, une adresse puis choisir les éléments se trouvant dans la pièce. Il est ainsi possible de choisir un salon bien confortable ou encore un espace en extérieur entre deux arbres. Ensuite, il faut ajouter son nom, accepter l’utilisation du micro et c’est parti !

Il est ensuite possible de partager la salle pour que collègues et proches, rejoignent cette dernière. Pour cela il suffit de copier/coller le lien de la salle. Il est également possible d’ajouter et déplacer des objets dans la salle et en dehors, de cette dernière.

L’objectif étant de créer un espace cozy, à son image, dans lequel chacun pourra échanger en toute tranquillité. Un chat est également disponible afin d’envoyer des messages. Enfin, il est aussi possible de créer une nouvelle pièce, dans laquelle tous les participants à la conversation pourront se déplacer sans problème.