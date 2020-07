En 2018, Facebook lançait Lasso, une application autonome qui avait un objectif très précis : reconquérir les jeunes. Nous sommes nombreux à avoir comparé Lasso à une sorte de clone de TikTok parce que les fonctionnalités étaient quasiment similaires. Aujourd’hui Facebook annonce que Lasso va fermer à partir du 10 juillet.

L’application Lasso n’aura pas rempli sa mission

Facebook a récemment publié un message pour conseiller aux utilisateurs de Lasso de rapidement télécharger les vidéos qu’ils souhaitent conserver car l’application sera définitivement fermée d’ici quelques jours. C’est aussi ça la vie d’un géant technologique : tester des choses et se rendre compte que cela ne fonctionne pas. Cette vulgaire copie de TikTok n’aura donc pas su séduire les jeunes internautes.

Déjà en 2018, on se souvient qu’une étude montrait que l’utilisation de Facebook par les jeunes américains chutait un peu plus chaque mois. Facebook était le réseau social préféré de seulement 5% d’entre eux. Les codes ont changé et Facebook a mis certainement trop de temps à s’en apercevoir…

C’est Kerry Flynn, journaliste chez CNN, qui a repéré les notifications envoyées aux utilisateurs par le géant des réseaux sociaux. Facebook décide donc de fermer Lasso alors que son attention se porte sur une toute nouvelle fonctionnalité d’Instagram : Reels, une autre copie de TikTok. Lasso n’a pas fonctionné sur Facebook, mais peut-être que Reels peut relever ce défi sur Instagram ? Reels est un outil d’édition vidéo qui permet aux utilisateurs d’enregistrer et d’éditer des vidéos, vraiment comme sur TikTok.

Hobbi, un autre service de Facebook, va également s’arrêter

Si Lasso n’était disponible que sur certains marchés dans le monde, c’est tout de même un échec de taille pour Facebook. L’application était notamment disponible aux États-Unis, en Colombie, au Mexique, en Argentine, au Chili, au Pérou, au Panama, au Costa Rica, au Salvador, en Équateur et en Uruguay. Pas certain que beaucoup d’utilisateurs s’aperçoivent de la disparition de cette application…

En réalité, Lasso n’est pas la seule application de Facebook qui s’apprête à fermer. Vous rappelez-vous de Hobbi ? Une application expérimentale pour concurrencer Pinterest cette fois-ci. Lancée en février 2020, cette application n’aura pas tenu 6 mois… On peut le dire, Facebook ne sait pas faire autre chose que du Facebook. Cela semble beaucoup trop compliqué de s’inspirer d’une mécanique social media déjà bien implantée sur le marché, comme c’est le cas avec TikTok ou Pinterest.