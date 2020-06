Lors de la conception d’une application, la présentation de cette dernière représente la moitié du travail. Pour donner envie d’utiliser l’application, souligner les fonctionnalités clés, les nouveautés ou encore montrer comment cette dernière fonctionne, il faut présenter cette dernière à travers des mockups ou une vidéo.

Pour offrir une présentation professionnelle d’une application en vidéo, Morten Just a présenté sur Product Hunt, Rotato 100. Lancé il y a plus d’un an sous le nom de Design Camera, l’outil a aujourd’hui été rebrandé avec un nom plus court, qui rime avec pomme de terre et tomate. Dans cette nouvelle version, qui n’est plus en bêta, l’application offre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Rotato 100 est pour le moment uniquement disponible sur Mac. Dans le même genre et afin de donner vie aux mockups, on peut citer Artboard Studio, permettant de créer des mockups animés.

Des vidéos en moins de 5 minutes



Rotato est une application sur Mac permettant de créer en quelques minutes seulement des mockups 3D pertinents. Le fonctionnement de l’outil est très simple. Une fois téléchargé, il suffit de choisir l’appareil sur lequel vous souhaitez présenter votre application : iPhone XS, iPhone 11 Pro, Samsung S9, Macbook, iPad Pro, iPhone 8, Apple Watch ou encore Samsung TV. Le fond peut être modifié, ainsi que la couleur de l’appareil.

Diverses animations sont disponibles, pour donner de la profondeur à la vidéo et sortir des traditionnels mockups assez lisses. Pour simplifier le processus d’enregistrement, il est possible de connecter son téléphone à son ordinateur et d’enregistrer en direct, via Rotato ce qui est fait sur le smartphone. Parfait pour mettre en avant une ou plusieurs fonctionnalités.

Parmi les nouveautés, on peut citer :

une timeline pour organiser les animations

la sauvegarde, le partage et la réutilisation des projets

l’enregistrement de vidéos directement à partir d’appareils iOS

la présentation en plein écran

la possibilité de générer des images de l’AppStore

un temps de lancement 4 fois plus rapide

de nouveaux modèles 3D

Pour apporter ces nouveautés, l’équipe de Rotato s’est inspirée des différents retours obtenus par les utilisateurs de la version bêta de Design Camera.

Rotato est un outil payant qu’il est cependant possible de tester, de manière limitée et gratuitement durant plusieurs jours. L’offre payante, nommée Rotato Pro est disponible à 49 euros au lieu de 69 euros. Un paiement unique, qui inclut 1 an de mise à jour gratuite. Il existe également une version pour les entreprises.