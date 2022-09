Créer des visuels est important, mais pas toujours évident. Pour que le rendu soit professionnel, il faut maîtriser des logiciels complexes et pas toujours intuitifs. Fort heureusement, de nombreux outils en ligne permettent de concevoir des projets designs sans grande connaissance ou talent. C’est notamment le cas d’Artboard Studio qui propose de multiples fonctionnalités pour concevoir et animer des visuels ainsi que des mockups.

Des contenus à créer en ligne

Artboard Studio est un outil disponible en ligne. Il s’adresse autant aux designers, aux agences de publicités et aux illustrateurs qu’aux social media managers. Ils peuvent l’utiliser dans plusieurs cas de figure : présentation à un client, publication pour les réseaux sociaux, mockup de produits… Avec cet outil, le but est de gagner du temps dans la conception de ses contenus.

Pour cela, les créateurs d’Artboard Studio ont mis au point une interface simple et compréhensible par tous. Il est possible de créer un visuel de zéro en utilisant les diverses fonctionnalités proposées. On peut faire des formes, ajouter du texte ou une musique, insérer des images ou des vidéos… En somme, tout ce qu’il faut pour réaliser un projet visuellement esthétique et, si besoin, animé grâce à la fonction live. Pour plus de praticité lors de la création, il peut être judicieux d’utiliser les calques, que l’on retrouve aussi sur des logiciels comme Illustrator ou Photoshop.

Dans le cas où l’on ne souhaiterait pas s’aventurer dans l’élaboration complète d’un visuel, Artboard Studio propose des modèles préconçus. Au total, plus de 10 000 templates sont disponibles. Certains sont premium et d’autres gratuits. Il en existe plusieurs types, par exemple pour les réseaux sociaux. Une multitude de mockups sont également mis à disposition : iPhone, poster, t-shirt, carte de visite, livre… Le choix est large.

Les créations sont exportables en MP4, MOV, GIF ou WEBM. Elles peuvent aussi être partagées directement grâce au bouton “Share”.

Artboard Studio est un outil freemium. Cela signifie que la plupart des fonctionnalités sont gratuites, mais avec un accès limité. Avec le starter plan, trois projets maximum peuvent être créés et tous les mockups ne sont pas accessibles. Le professional plan, qui monte à 12 dollars par mois, est lui plus complet.