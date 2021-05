Ah les joies des maquettes... Pour donner vie à une idée, une application, il est commun d'utiliser des mockups. Cependant, il est parfois difficile d'intégrer des captures d'écran dans des mockups. Heureusement, nombreux sont les outils sur le marché qui facilite cette tâche !

Les équipes de Pixeltrue, un site proposant des milliers d'animations et illustrations, ont récemment présenté un générateur de mockup gratuit ! En plus d'être gratuit ce dernier permet d'obtenir rapidement des mockups, sans avoir à passer des heures sur des logiciels parfois difficiles à prendre main. Au total, plus de 30 mockups sont proposés.

La prise en main du générateur est très simple. Il faut dans un premier temps choisir l'appareil : smartphone, ordinateur portable, montre connectée, ordinateur. En fonction de l'appareil, plusieurs écrans sont alors proposés. Il est possible de choisir, un mockup avec un seul écran, deux, trois ou plus.

Dans la partie édition, il faut insérer une image, afin d'obtenir un mockup final. Une fois la photo téléchargée, on obtient un aperçu du mockup. L'inclinaison de l'appareil peut alors être changée, avant de télécharger le mockup. Trois choix sont proposés pour la qualité de l'image. Le mockup est téléchargé au format PNG.

Pas besoin de s'éterniser, l'outil est simple à utiliser et fait le job dans le cas où vous avez besoin de mockups rapidement !