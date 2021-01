Pour présenter un site web, une application, ou encore montrer un aperçu d’un ebook ou d’une bannière publicitaire, les mockups sont essentiels. Ces derniers permettent d’obtenir un prototype visuel et ainsi d’améliorer ce dernier, si nécessaire ! De plus, un mockup permet de se projeter plus facilement. C’est également un outil pratique pour ceux qui ne veulent pas utiliser des outils comme Photoshop.

Aujourd’hui c’est un outil gratuit dédié aux mockups qui est présenté. Mock Magic a été développé par Simon Blok. L’objectif de cet outil est de créer de belles maquettes pour un produit ou un design. L’outil s’appuie sur VueJS pour son fonctionnement.

Un mockup en quelques secondes

Une fois sur MockMagic, il suffit de choisir l’appareil désiré. Dans la liste on retrouve : iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 5S, iPad, Huawei P8, Google Pixel, iPad, mais aussi iMac ou encore MacBook Pro. Il faut ensuite choisir la couleur de l’appareil, puis sélectionner le design à insérer. Pour chaque appareil, la taille minimale de l’image est précisée.

Ensuite le résultat final, le mockup peut être téléchargé au format PNG.

Mock Magic est un outil gratuit, mais si le produit semble pertinent, il est possible « d’acheter un café » à Simon !

Parmi les avantages de cet outil, on peut citer la variété des appareils proposés et la facilité d’ajout d’une image dans la maquette. Plusieurs améliorations sont à venir sur Mock Magic, parmi lesquelles : plus d’appareil, et de variantes au niveau des couleurs, possibilité de générer une variante animée de la maquette…