TikTok, qui s’est récemment placé en tête du classement mondial des achats in-app, continue d’améliorer l’expérience sur son réseau social, et plus particulièrement sur la version web de celui-ci, avec l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Au programme : mise en ligne de vidéos et engagement amélioré depuis le web ou encore accès à un outil d’analyse pour les utilisateurs disposant d’un compte Pro.

TikTok améliore son expérience web

Sur l’application TikTok, les utilisateurs peuvent facilement publier leurs vidéos, commenter, aimer et partager des publications. En revanche, sur la version web, c’était jusqu’à présent une autre paire de manche. Alors, pour offrir la même expérience utilisateur depuis un ordinateur que depuis son application mobile, le réseau social met à niveau les fonctionnalités de sa version web. Sur son site, le géant chinois détenu par ByteDance explique :

“Dans un effort pour étendre l’accès à notre plateforme, nous avons récemment publié une série de nouvelles fonctionnalités sur TikTok.com, apportant sur le web la même expérience que celle de l’application. Nous espérons qu’une fonctionnalité et une accessibilité accrues sur le web permettront à un plus grand nombre d’utilisateurs de profiter de TikTok sur tous les appareils et donneront aux créateurs plus de liberté dans la gestion de leurs comptes.”

Une série de nouvelles fonctionnalités ajoutées

Jusqu’à présent, il était impossible pour les utilisateurs de publier leurs vidéos depuis un ordinateur. Un manquement que TikTok a désormais corrigé avec cette nouvelle mise à jour. Aussi, la plateforme offre maintenant la possibilité de liker et commenter des TikTok depuis un ordinateur afin de pousser à l’interaction. De plus, le partage de vidéos TikTok sur d’autres plateformes sociales, telles que Facebook, Pinterest ou encore Twitter, a été simplifié.

Enfin, les créateurs de contenus possédant un compte TikTok Pro peuvent désormais accéder et exporter des informations sur leurs vidéos et leurs comptes à partir du tableau de bord analytique de la plateforme. Évidemment, pour profiter de l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités sur un ordinateur, l’utilisateur devra préalablement se connecter à son compte TikTok.

Avec ces nouveautés, TikTok espère pousser encore davantage l’engagement sur sa plateforme, tout en offrant davantage de liberté à ses utilisateurs. Un changement qui est le bienvenu et qui devrait contribuer à accroître encore le succès du réseau social qui vient récemment de dépasser le cap des 2 milliards d’utilisateurs.