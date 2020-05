Bruno Le Maire l’a affirmé à Reuters, la France appliquera la taxe numérique en 2020. Cette taxe, adoptée par le parlement français en juillet 2019 est au cœur d’un conflit commercial entre les États-Unis et l’hexagone. La question a été temporairement réglée par l’accord sur le principe d’une taxe au niveau de l’OCDE, mais coronavirus oblige, les négociations patinent.

L’échéance de 2020

En février encore Bruno le Maire et son homologue américain, Steven Mnuchin, s’envoyer quelques amabilités en marge du G20 sur la taxe numérique française. Une trêve a été conclue le temps que 140 États négocient sous l’égide de l’OCDE sur une taxation internationale.

La France a décidé de suspendre temporairement la taxe le temps des négociations. Seulement problème, la pandémie de coronavirus est passée par là, compliquant encore des discussions déjà complexes. Difficile dans ce contexte de parvenir un accord d’ici fin 2020.

Le gouvernement français a toujours affirmé que faute d’accord international en 2020, la taxe numérique nationale serait appliquée. Une position confirmée auprès de Reuters par le ministre de l’Économie, « dans tous les cas la France appliquera une taxe sur les géants du numérique en 2020, que ce soit sous une forme internationale suite à un accord ou sous une forme nationale faute d’accord ».

Pour le ministre la situation actuelle montre que « plus que jamais la taxe numérique n’a été plus légitime et plus nécessaire ». Une probable allusion à la bonne résistance des GAFA alors que la pandémie sanitaire plonge l’économie mondiale dans la crise.

La taxe numérique française dans le viseur américain

Au sommet des tensions, Donald Trump avait mis dans la balance des barrières douanières sur 2,4 milliards d’euros d’exportations françaises, contraignant la France à suspendre sa taxe. Alors que plusieurs pays européens ont ou veulent introduire une taxe similaire, la France, qui a ouvert la voie, est particulièrement dans le collimateur américain. Autant dire que la réponse américaine devrait arriver rapidement.