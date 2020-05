Un seul homme, Javier Soltero, va prendre la direction des différentes applications de messageries de Google rapporte The Verge. L’objectif est de ramener de la cohérence dans un secteur où Google a toujours eu des difficultés à convaincre.

Google veut de la cohérence pour sa messagerie

L’échec de Allo il y a quelques années le montre. Google, malgré ses efforts, n’a jamais réussi à réellement attirer le public avec ses messageries maisons. L’entreprise a décidé de mettre de l’ordre dans ses services en les réunissant sous la responsabilité d’un seul homme.

Javier Soltero est connu pour avoir créé une application de messagerie, Acompli, rachetée par Microsoft en 2014 et intégrée à Outlook. Il est arrivé à Mountain View en octobre 2019 pour prendre la tête de G Suite, par ce biais il avait déjà la main sur Google Meet, en plein boom avec la pandémie et Google Chat. Avec ses nouvelles responsabilités il récupère Messages, Duo, et l’application de messagerie pour Android.

Il s’est donné pour mission de « stimuler plus d’innovation et de clarifier la façon dont ces produits peuvent remplir leurs missions spécifiques ». Il n’est paradoxalement pas prévu de nouveautés importantes à court terme ni d’amélioration de l’interopérabilité, ni de l’intégration.

Hiroshi Lockeimer, le supérieur de Soltero, superviseur d’Android et Chrome OS a justifié ces choix, « Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose qu’il y ait plusieurs applications de communication si elles sont destinées à des fins différentes. Une partie de ce qui pourrait prêter à confusion, ce que nous avons fait pour dérouter tout le monde, c’est notre histoire autour de certains de nos produits de communication qui sont partis d’un endroit ou d’un autre ».

Bénéficier de l’explosion du télétravail

Ce n’est pas la première fois que Google place ses services de messagerie sous une seule direction. C’était initialement l’objectif d’Hangout de les rassembler. Google avait fini par se défaire du projet jusqu’à le laisser vivoter sans trop s’en occuper.

Le contexte mondial actuel pourrait favoriser la mission de Soltero, lui permettre de réussir là où d’autres ont échoué. Avec la pandémie, Google Meet a gagné énormément d’utilisateurs, et le télétravail va certainement entrer dans les mœurs d’un grand nombre d’entreprises autour du globe. Une aubaine à saisir pour un service de messagerie plus cohérent.