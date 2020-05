Designated Survivor est une série que nous pouvons retrouver sur Netflix. Initialement diffusée sur ABC, la série est aujourd’hui proposé dans le monde entier par le géant du streaming. On apprend aujourd’hui qu’afin de se conformer aux lois locales, en Turquie, Netflix a été contraint de supprimer l’épisode 7 de la seconde saison de la série.

Une suppression d’épisode de Netflix dans une zone en particulier

Si vous cherchez aujourd’hui l’épisode 7 de la seconde saison de Designated Survivor, sur Netflix, vous pourrez le visionner sans problème, peu importe la zone géographique où vous vous trouverez, sauf en Turquie. En effet, dans le pays, l’épisode que tient un discours tenu par un président turc fictif qui manipule le président américain a été supprimé. Cela fait suite à la demande d’un régulateur du pays.

Les suppressions d’épisodes ou de films restent des éléments rares chez Netflix, en générale elles font suite à la demande de retrait d’un gouvernement. Cet épisode est ainsi la neuvième fois, depuis le début de Netflix qu’un contenu est supprimé. Cela ne va cependant pas affecter le géant du streaming qui a franchit un nouveau record pendant le confinement, en gagnant 15,8 millions d’abonnés.

L’acteur jouant le président turc prend la parole suite au retrait de l’épisode

Troy Caylak est l’acteur qui joue le rôle du président turc dans la série. Suite au retrait de l’épisode de la plateforme de streaming, il n’a pas hésité à prendre la parole, indiquant par mail, au média Hollywood Reporter, qu’il était pour lui important de donner son point de vue sur le sujet. Caylak a ainsi déclaré être “un citoyen né aux États-Unis et extrêmement reconnaissant d’être un acteur et un scénariste travaillant à Hollywood. Bien que je suis très fier de ma riche culture et de l’héritage turc, je prends le rôle d’un président turc fictif dans un épisode de la série et ce n’était nullement motivé par le désir de faire une déclaration politique”.

L’acteur s’est également dit déçu de la décision de retrait de l’épisode même s’il précise ensuite que des personnes l’avaient averti des conséquences d’un tel rôle. Lui, précise que cet épisode ne relevait que de la fiction. Il faut tout de même reconnaître que cet épisode est arrivé à un moment où les relations entre les deux pays restent très tendues…