Netflix vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à la version Android de son application. Il s’agit de l’option “Verrouiller l’écran” qui permet aux utilisateurs d’éviter les clics accidentels, souvent bien fâcheux lors du visionnage d’une série ou d’un film.

Une fonctionnalité longtemps demandée

Si vous avez pour habitude de regarder vos séries et films sur Netflix depuis un smartphone Android, alors il vous est très certainement déjà arrivé de cliquer par erreur sur votre écran. La lecture du contenu peut alors être mise en pause, l’épisode suivant peut être lancé ou pire encore, vous pouvez avancer accidentellement dans la timeline et vous spoiler l’intrigue. Alors, pour que ces désagréments prennent fin, Netflix a ajouté l’option “Verrouiller l’écran” qui, comme son nom l’indique, a pour objectif de bloquer totalement l’interface de l’application.

Pour faire apparaître cette option, il vous suffira de cliquer une fois sur l’écran. Elle sera alors disponible en bas et à tout à gauche de votre interface. Lorsque celle-ci est activée, toutes les commandes habituelles disparaissent pour ne laisser place qu’à l’icône d’un cadenas. Par la suite, si vous souhaitez désactiver l’option de verrouillage de l’écran, trois clics seront nécessaires. De quoi diminuer considérablement le risque d’accidents.

Toutefois, notez que cette fonctionnalité n’est disponible que pour la version Android de Netflix (version 7.52 build 19). Les appareils iOS, eux, n’ont pas encore reçu l’ajout de cette option comme le soulignent nos confrères de The Verge.

On remarque également sur la gauche de l’écran une jauge avec une icône de soleil. Celle-ci permet à l’utilisateur de régler facilement la luminosité de son écran, sans avoir à retourner dans les paramètres du smartphone. Un gain de temps minime pour les utilisateurs mais qui a pour principal avantage pour Netflix de garder ses spectateurs sur sa plateforme, sans prendre le risque que ces derniers ne soient distraits par des notifications.

Netflix améliore continuellement son expérience utilisateur

Netflix est connu pour être à l’écoute de ses abonnés et apporte bien souvent des modifications afin d’améliorer l’expérience utilisateur autant que possible. Récemment, la plateforme a par exemple étendu son contrôle parental avec de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux demandes des parents. En 2019, le service de streaming a également sorti l’option “Rappelez-moi” permettant d’avertir les utilisateurs lors de la sortie de leurs séries ou films préférés. Plus tard la même année, Netflix a testé une nouvelle fonctionnalité de lecture aléatoire permettant de faciliter la découverte de nouvelles oeuvres.

En continuant sans relâche d’améliorer sa plateforme, Netflix garantit une expérience optimale à ses utilisateurs. Une stratégie qui, couplée à un catalogue complet et des oeuvres originales de qualité, a porté ses fruits jusqu’à présent puisque l’entreprise a été la plus performante en bourse durant la dernière décennie.