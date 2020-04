Plus d’une personne, depuis le début du confinement, a dû remettre en cause sa connexion internet. C’était d’ailleurs une inquiétude de savoir si le réseau allait tenir. Certains ont sans doute été jusqu’à se pencher vers d’autres offres internet proposées par les différents opérateurs. Sachez qu’il existe désormais un site internet en mesure de vous indiquer ce à quoi votre logement est éligible : Ma connexion internet.

Ma connexion internet, un moteur de recherche cartographique

Comme le relaie Numerama, le concept est plutôt simple. Il suffit de rentrer le nom d’une commune et il est ensuite possible de visualiser les dispositifs déjà en place dans la ville et ainsi de savoir quelles technologies pourront être installées dans votre logement. C’est aussi un moyen de savoir si une technologie plus performante que celle déjà possédée est disponible pour un même logement. Le débit maximal sera alors indiqué à l’internaute.

Sur le site internet, la liste des technologies installées par chaque opérateur est proposée aux internautes. Les liaisons utilisant des ondes radioélectriques, en plus des réseaux filaires, sont également indiquées.

Un site encore en version bêta

Lancé le 10 avril, Ma connexion internet est encore un site en cours de construction quotidienne. Cela se traduit par des informations parfois manquantes, ou des informations trop anciennes.

À terme, le site internet pourrait donner de précieuses informations aux particuliers mais aussi à d’autres organismes, comme aux décideurs publics. Ces derniers pourraient recevoir des statistiques concernant la couverture d’une commune, d’un département, voire même d’une région.

Ce site final est pour le moment prévu pour l’automne. L’Autorité des télécommunications, autrement dit l’Arcep qui est à la tête du site, a donc pour souhait de présenter ses travaux avant de dévoiler son travail global d’ici quelques mois. Cette stratégie devrait lui permettre de se servir des retours des internautes pour améliorer le service final.