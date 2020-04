Marie-Christine Levet est l’ex-PDG de Lycos. Un moteur de recherche qui aura peut-être marqué votre enfance. Aujourd’hui, cette pionnière du web est membre de plusieurs boards comme Maisons du Monde et également à la tête d’un fonds d’investissement baptisé EduCapital. Nous partons à sa rencontre avec notre nouveau format de podcast : des portraits d’entrepreneurs pour notre émission Culture Numérique.

“Lycos : le meilleur ami de vos recherches” – 1999

Vous souvenez-vous de cette fameuse publicité Lycos qui passait à la télé en 1999 ? Si votre mémoire vous fait défaut, avant la domination totale de Google, d’autres moteurs de recherche existaient. Lycos faisait partie de ceux-là. Alors pourquoi Lycos n’est-il pas le challenger de Google en 2020 ? Marie-Christine Levet nous explique que Lycos et Google travaillaient exactement avec les mêmes technologies : “au même titre que Google, Lycos était un spider qui crawlait le web pour recenser les différentes URL qui existaient à l’époque. Une expérience très formatrice pour moi. Cependant quand Lycos a été revendu à des espagnols, ils n’ont plus jamais réinvesti dans le moteur de recherche”.

Un géant de plus qui disparaissait dans la webosphère car l’économie du web est sans pitié. Les “petits” et les “moyens” ne peuvent pas exister. C’est un gros sujet en France selon Marie-Christine Levet : “nous devons savoir faire émerger des champions du web qui pourront rivaliser avec des sociétés américaines autrement nous n’y arriverons pas car les GAFAM sont trop puissants. Même si je suis persuadé que certaines niches sont encore accessibles pour nos entreprises”.

De l’entrepreneuriat à l’investissement il n’y a qu’un pas

Après son expérience chez Lycos, Marie-Christine Levet prend la tête de Club Internet en 2001, au début de la démocratisation d’Internet. Elle explique que : “en 1997, très peu de gens utilisaient Internet en France. Je me souviens d’ailleurs que j’avais un modem qui faisait un bruit pas possible. Je voulais absolument aller dans le milieu de l’Internet. J’aimais l’information et les médias et j’étais convaincue que cette nouvelle technologie allait révolutionner la manière dont on s’informe et dont on achète, même si on ne se doutait pas des proportions que cela prendrait. Club Intenret était à la base de tout le développement d’Internet”.

Le lancement du haut débit a tout changé en France et dans le monde avec un Internet à prix unique. Ensuite, seules les entreprises les plus solides ont survécu. Marie-Christine Levet était au cœur de cette formidable accession au web, elle estime que Club Internet était une superbe aventure. Après ces deux expériences dans le web, la fondatrice de Lycos a fait le choix de passer côté investissement pour aider les entreprises à grossir, grâce à son expérience. Marie-Christine Levet estime que :

“J’ai une croyance très forte : je pense qu’il est très difficile d’innover quand on est établi dans un secteur. Les solutions viennent souvent de personnes indépendantes au projet, qui pensent différemment et qui apportent un point de vue neuf sur une solution et qui peuvent donc permettre de disrupter un marché. C’est aujourd’hui ma mission et ma vocation”.

Dans ce podcast, vous découvrirez pourquoi Marie-Christine Levet décide aujourd’hui de se consacrer au secteur de l’EdTech. À vos écouteurs !