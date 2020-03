En Chine, JD est réputé pour son service de livraison, en plus d’être un géant de l’e-commerce. En 2019, la société a compté pas moins de 362 comptes clients actifs au quotidien et profitant de son service de livraison dès le lendemain de la commande. Aujourd’hui, comme l’indique CNBC, la société a la volonté de concurrencer un géant, Alibaba.

JD mise sur l’image de son entreprise

Le marché américain du cloud computing est actuellement dominé par Alibaba. JD aurait désormais l’ambition de venir prendre la place de son concurrent et il compterait sur plusieurs éléments pour parvenir à ses fins. Le fonctionnement de son entreprise serait à son avantage.

Des analystes ont remarqué que le réseau logistique interne à l’entreprise avait continué à fonctionner tout le long de la période de confinement en Chine, mais aussi pendant la période du Nouvel An chinois. Des aspects positifs pour l’image de l’entreprise qui pourrait maintenant miser sur l’image de son réseau de distribution et de vente pour continuer à se développer et séduire des clients.

En avant vers le marché du cloud computing

Si JD a pour ambition de développer l’ensemble de ses activités, cela pourrait commencer par le cloud computing et il ne s’agirait pas d’une mince affaire pour la société. Alibaba a, pour l’heure, de bien plus importantes parts que JD sur le marché. Il posséderait à lui seul presque la moitié du marché.

Sur cet aspect et pour développer son activité, JD pourrait compter sur la croissance observée en 2019. Ses revenus nets ont bondi de 43,6% au dernier trimestre. Par ailleurs, l’entreprise pourrait compter sur le soutien de Tencent, du marché du cloud computing, mais aussi sur celui de Google et de Walmart. Au-delà de la concurrence faite à son plus grand rival, JD pourrait également profiter de son objectif pour toucher plus de clients à l’échelle internationale.

Il reste maintenant à JD à continuer de développer JD Cloud & AI, ses branches Logistics, Digits ainsi que Retail afin d’espérer devenir aussi imposant que Alibaba. Mais le chemin devrait être long !