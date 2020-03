Cela n’est pas la première fois qu’Amazon utilise l’intelligence artificielle pour améliorer ses services. Il a déjà pu comprendre le comportement d’achat de ses clients grâce à elle, mais aussi améliorer sa fonctionnalité de recherche et aujourd’hui, comme indiqué sur son blog, il compte s’en servir pour associer des images de produits à des textes.

Amazon va utiliser des réseaux antagonistes génératifs

Le géant américain de l’e-commerce aurait, aujourd’hui, envie de proposer à ses clients un moyen pour affiner leurs recherches. Ainsi, en fonction des mots associés à l’élément recherché, les images des résultats s’adapteraient à chaque mots associés.

Pour cela, l’entreprise va avoir recours à l’intelligence artificielle et plus précisément un réseaux antagonistes génératifs (GAN). Il s’agit en fait d’utiliser des modèles d’intelligence artificielle en deux parties consistant en un générateur qui crée des échantillons et un discriminateur qui tente de faire la différence entre les échantillons créés artificiellement et les échantillons existants réellement.

Grâce à cela, si un client Amazon cherche à acheter un pantalon et qu’il ajoute des caractéristiques précises, telles que “pantalon noir pour femme”, seuls des pantalons noir lui seront proposés et si la personne tape ensuite “pantalon noir pour femme petite”, là encore les propositions évolueront pour proposer des résultats plus détaillés encore.

Le système pensé par le géant n’est pas totalement nouveau …

Le système pensé par Amazon, basé sur l’intelligence artificielle, a été nommé ReStGAN. Il s’agit en fait d’une modification apportée à un système déjà existant, lui-même nommé StackGAN. Le principe de ce dernier est de générer une image en la divisant en deux parties. Dans un premier temps, une première image, basse résolution depuis les informations d’un texte, ensuite la résolution sera amélioré grâce à des textures et une coloration naturelle.

Pour l’heure, l’outil utilisé par Amazon ne pourra adapter que les résultats des recherches de pantalons, jeans ou shorts, leur couleur et le genre. Plus tard, d’autres éléments devraient être ajoutés pour affiner, encore un peu plus, les résultats proposés aux consommateurs.