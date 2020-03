Verizon va équiper en 5G les magasins Walmart et cette connexion haut débit devrait permettre à l’enseigne américaine de développer de nouveaux services tels que la téléconsultation médicale.

Un service de suivi médical par téléphone ?

Cela ferait plusieurs mois selon le Wall Street Journal que Walmart songerait à développer un service de téléconsultations médicales. Grâce au déploiement de la 5G désormais possible en partenariat avec Verizon. La nouvelle qualité du réseau va effectivement permettre à Walmart de déployer son projet et de proposer des visioconférences avec des médecins. Le projet pensé par Walmart comprendrait également une application permettant de partager ses données, comme des ordonnances, des ECG, radio ou autres examens médicaux avec une pharmacie de l’enseigne, afin que celle-ci puisse préparer la commande du patient dès lors que celui-ci arrive dans les locaux de la pharmacie.

Cela serait à la fois un gain de temps pour les deux parties mais aussi une sécurité en plus puisque les préparateurs en pharmacie auraient alors connaissance du dossier et des antécédents du patient. De plus et d’un point de vue logistique, cela permettrait également de mieux gérer les stocks, ceux-ci étant gérés via la connexion au réseau. L’objectif de Walmart, au travers de ces nouveaux projets, est d’attirer une nouvelle clientèle dans ses magasins.

L’objectif du partenariat 5G pour Verizon ? Créer une offre dédiée aux professionnels

En s’associant au projet de Walmart, Verizon a une idée bien précise en tête : créer une offre liées à la 5G dédiées aux professionnels, une offre qui pourrait séduire d’autres entreprises par la suite.

Il semblerait que son réseau 5G soit plutôt adapté aux entreprises, particulièrement aux magasins dans la mesure où il a une courte portée et passe faiblement à travers les murs, c’est donc l’idéal pour des endroits ayant besoin de collecter des données de façon rapides sans dépendre d’un mauvais débit.

Globalement, Walmart est bien décidé à diversifier son activité. Et cela toujours dans le but de concurrencer Amazon, grâce à la 5G.