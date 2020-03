Le contenu est aujourd’hui essentiel pour toutes les entreprises. Vidéos, articles de blog, infographies, les entreprises font preuve de créativité pour se démarquer. L’objectif étant que le contenu créé soit partagé ! Bien sûr, sur les réseaux sociaux ou sur les sites des boutons de partage sont disponibles. Le problème est que lorsqu’un article par exemple est partagé directement via un copier-coller, par mail ou sur WhatsApp, les entreprises n’ont pas accès à cette information. Dans la grande majorité des cas, les partages se font en dehors de ces boutons de partage. Pour éviter ce problème et suivre les partages de tous vos contenus, je vous propose de découvrir GetSocial.

Surveillez les partages du dark social

GetSocial est une plateforme d’analyse sociale qui suit les partages publiques et ceux du dark social (copier coller de liens, envoi par SMS ou plateforme de messagerie), et vous permet de découvrir comment votre public s’engage avec votre contenu et vous permet d’augmenter le trafic vers votre site.

Une fois votre compte GetSocial créé, il suffit de copier/coller un morceau de code JavaScript sur votre site. Ensuite, à vous de décider quels social tools vous souhaitez intégrer à votre site, comme par exemple : une barre de partage flottante, barre de partage horizontale, bouton de réactions, barre de partage mobile…

GetSocial propose une option nommée “Copy & Paste Share Tracking” qui vous donne la possibilité de suivre les partages par mail, Messenger et WhatsApp.

En terme d’analytics, GetSocial propose un tableau de bord permettant de suivre en temps réel les partages, le referral, les visites, sur quels appareils vos liens sont partagés et via quels moyens.

Vous avez ensuite accès à plusieurs onglets comme :

Top Stories qui indique quel contenu amène le plus de trafic, via quels moyens (Facebook, Daek Social, Twitter…)

Top Channels souligne les réseaux sociaux sur lesquels vos utilisateurs s’engagent le plus avec vos contenus

Top Authors : un onglet intéressant pour les médias, qui permet de savoir quels sont les auteurs les plus lus

Enfin, pour les rapports, GetSocial propose la création de rapports récurrents (timing à définir) ou bien des rapports plus classiques. Il est également possible de créer des alertes, afin d’être alerté par mail ou sur Slack lors de divers événements comme par exemple “quand 500 personnes ont copié/collé un lien dans Messenger”.

Profitez de GetSocial pour moins de 50 dollars avec un accès à vie

GetSocial est proposé avec un deal à vie sur Appsumo. Avec la formule Single à 49 dollars au lieu de 348 dollars, profitez de toutes les fonctionnalités de l’outil, 3 domaines et un total de 50 000 sessions par mois.

L’offre Double s’affiche à 98 dollars seulement à la place de 588 dollars et propose 10 domaines et 250 000 sessions par mois. Pour finir, l’offre Triple offre un nombre de domaines illimité et un total de 500 000 visites par mois pour 147 dollars au lieu de 1188 dollars.

Un outil pratique pour suivre votre contenu et prendre les bonnes décisions dans la création et le partage de votre contenu.