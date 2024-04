Depuis de nombreuses années, les marques cherchent à tisser des relations avec des influenceurs pour renforcer leur notoriété. De tels partenariats peuvent permettre aux annonceurs de toucher leur audience avec précision et notamment transformer leur image de marque. Pour mener à bien de telles actions, les professionnels du marketing doivent toutefois être équipés des bons outils et connaître les meilleures pratiques.

Le social listening permet d’identifier des influenceurs et les audiences engagées

Le social listening est une pratique d’écoute connue qui, comme son nom l’indique, permet d’analyser et de surveiller ce qui se dit à propos de votre marque, vos produits ou encore vos concurrents. On estime à 5 milliards le nombre d’utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux à travers le monde d’ici 2025. Les plateformes numériques jouent un rôle crucial. Il est donc primordial pour les marques d’écouter attentivement les opinions et les sentiments des consommateurs et des communautés, les bons, comme les mauvais avis.

Le social listening permet justement de collecter des informations sur les discussions en ligne autour d’une marque ou ses produits. Une telle analyse peut permettre d’orienter les décisions stratégiques de l’entreprise en influence mais également en RP, en Customer Service ou en produit.

Pour cela, il est possible de suivre des mots-clés, des hashtags et des mentions, pour découvrir et analyser les publications des divers créateurs de contenus et même les commentaires de leurs followers. La plateforme Stellar Tech offre justement de telles fonctionnalités, combinant l’analyse de contenu publié et de commentaires pour une vue à 360 degrés des opinions exprimées en ligne.

Avec l’IA, découvrez vos meilleurs défenseurs de marques

Connue pour son module Discovery, un catalogue fort de 50 millions d’influenceurs, l’entreprise a voulu aller un cran plus loin en proposant de nouvelles fonctionnalités. Stellar Tech a récemment lancé dans ce même module une nouvelle brique, appelée « Social Listening ».

Cette fonctionnalité très pratique permet aux utilisateurs de rechercher des créateurs de contenus différemment, via la découverte de contenus. Plus concrètement, elle permet à une marque de découvrir les contenus et leurs créateurs liés à une thématique qui l’intéresse, ainsi que les contenus et leurs créateurs qui parlent d’elles.

C’est une nouvelle façon de concevoir les relations entre les marques et les influenceurs. Une simple recherche sur ce nouveau module permet de découvrir les contenus qui parlent de leur marque. Les marques peuvent ainsi analyser ce qui se dit à leur sujet et découvrir de nouveaux créateurs de contenus. L’occasion idéale pour tisser de nouvelles relations avec des ambassadeurs naturels. Ces derniers peuvent être des clients, des fans, des followers, des micro ou des macro influenceurs. En fonction de sa stratégie, l’annonceur pourra décider de collaborer avec les créateurs identifiés et mener des campagnes.

Figurez-vous que l’engagement de l’influenceur envers la marque et l’impact de ses posts sur sa communauté seront plus élevés si le créateur de contenu parle et aime déjà la marque. C’est logique, mais la plupart des annonceurs optent aujourd’hui pour la démarche inverse : ils sélectionnent des influenceurs en fonction de la taille de leur communauté ou de leur sujet de prédilection. Mais mieux vaut travailler avec des personnes déjà convaincues par la marque.

Le Social Listening permet de mesurer l’impact de vos campagnes

La fonctionnalité de social listening déployée par Stellar Tech permet aussi d’évaluer l’impact des campagnes après leur lancement. Il est effectivement possible de suivre en temps réel les publications générées par les utilisateurs (UGC) et les individus touchés par la campagne grâce au hashtag de celle-ci – voir à combien de reprises et comment l’hashtag de campagne est adopté par les différentes communautés dans leurs publications permet de mesurer la portée et l’engagement générés.

Écoutez les conversations et sentiments des audiences directement dans leurs commentaires

En complément et pour aller encore plus loin dans l’analyse de la campagne, l’entreprise propose aussi à ses clients d’utiliser la fonctionnalité « Comment & sentiment analysis ».

Cet outil permet d’écouter ce que disent les communautés exposées à la campagne en analysant leurs commentaires. Cette fonctionnalité permet aux marketeurs de comprendre comment les posts d’une campagne d’influence sont perçus par les audiences et quel est leur impact – réaction, sentiments positifs ou négatifs, intention d’achats, etc. L’explication du succès ou de l’échec d’une campagne (résultats quantitatifs) se trouve généralement au sein des commentaires (analyse qualitative).

Pour faire fonctionner ces deux outils, Stellar utilise des technologies alimentées par l’IA comme :

le traitement du langage naturel (TLP),

l’analyse des sentiments,

la classification automatique du contenu,

l’apprentissage automatique.

Le Social Listening avec Stellar Tech offre une vision profonde et nuancée de la perception de votre marque dans l’univers numérique. Au-delà de simplement trouver des influenceurs, cette fonctionnalité vous plonge au cœur des conversations en ligne, captant les nuances des opinions et des sentiments exprimés par les consommateurs et les communautés.

En somme, c’est une fenêtre ouverte sur la voix de votre public, vous permettant d’adapter votre stratégie en temps réel et de forger des relations authentiques avec vos défenseurs de marques. En analysant les commentaires et les réactions, vous découvrirez des insights précieux, bien au-delà des simples chiffres, qui vous guideront vers des décisions stratégiques plus éclairées pour votre stratégie de marketing d’influence et RP.

