Dans l’effervescente sphère du marketing digital, le paysage de l’influence et des réseaux sociaux connaît une métamorphose constante. L’année 2023 a particulièrement été synonyme de grands bouleversements pour le secteur : nouvelles réglementations au niveau européen et national, fonctionnalités novatrices, émergence de l’intelligence artificielle (IA)… Pour les marques et les agences, le grand défi est de comprendre ces changements pour en cerner les enjeux, et en saisir les opportunités. Cela s’avère indispensable pour créer des campagnes performantes en 2024.

Dans son livre blanc, Stellar décrypte les grandes transformations en cours dans le marketing d’influence qui redéfinissent la manière dont les marques et les influenceurs interagissent avec leurs communautés sur les réseaux sociaux. Le fournisseur de plateforme et de services de marketing d’influence a interrogé 18 experts du secteur, venant de toute l’Europe et d’horizons variés pour dresser le portrait des 3 grands bouleversements du marketing d’influence qui vont massivement impacter le secteur en 2024. Découvrez le visage de vos futures stratégies !

Découvre les tendances majeures de 2024

Stellar a mené un travail de recherche et de documentation approfondie pour cibler les trois grandes mutations dans le monde du marketing d’influence et les nouvelles dynamiques. Chacune d’entre elles est accompagnée d’une analyse approfondie, de statistiques percutantes et d’exemples de campagnes réussies et de conseils pratiques à suivre. L’objectif est de vous offrir un tour d’horizon de ces tendances qui redessineront les lignes de vos campagnes en 2024.

Le marketing d’influence devient de plus en plus responsable et transparent

Parmi elles, la transition vers un marketing d’influence plus responsable. En 2023, des évolutions significatives ont marqué le monde des influenceurs à différents niveaux, notamment légal, sociétal, environnemental et moral. Des réglementations locales et européennes ont vu le jour afin d’encadrer davantage le travail de ces créateurs de contenus et satisfaire le besoin de transparence exprimé par les audiences sur les collaborations avec les marques. Tout l’écosystème du marketing d’influence est appelé à travailler ensemble pour respecter la législation et répondre plus justement aux attentes des consommateurs.

Le rythme effréné des nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux

Stellar passe également au crible les nouveautés lancées par les plateformes sociales cette année. Bon nombre de nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées cette année : les abonnements payants sur Meta, Instagram qui intègre des canaux de diffusion, la transformation de Twitter en X, sans oublier l’arrivée de Threads en Europe. En 2024, l’adaptabilité sera une qualité indispensable pour s’adapter aux évolutions rapides du paysage des réseaux sociaux. Tout le défi sera d’exploiter les opportunités offertes par ces nouvelles fonctionnalités, tout en choisissant les bons canaux et formats. Aussi, la collaboration et la participation active des communautés deviendront essentielles pour maintenir une présence en ligne pertinente et authentique.

L’intégration de l’intelligence artificielle au coeur des stratégies de marketing d’influence

Impossible de rédiger un livre blanc sur les tendances du marketing d’influence sans évoquer l’intégration grandissante de l’IA. Les outils IA, prédictifs comme génératifs, jouent aujourd’hui un rôle crucial dans le secteur : recherche rapide d’idées, génération de contenus, analyses prédictives pour des décisions plus rapides… Les influenceurs comme les marques profitent de ces innovations de taille. Elle soulève toutefois de nombreuses questions en matière d’éthique, sur lesquelles revient Stellar dans ce livre blanc.

Des conseils d’experts pour saisir toutes les opportunités du secteur

Pour chacune des tendances, les équipes de Stellar vous fournissent des insights opérationnels et des conseils pratiques sous la forme d’un volet “À retenir”. De cette façon, vous disposez, en un coup d’œil, de toutes les clés pour comprendre et maîtriser les nouveaux codes et les nouvelles bonnes pratiques de l’influence.

Les nombreux points de vue d’experts vous aideront également dans cette mission. Des influenceurs, aux agences en passant par les marques et les spécialistes du secteur, c’est une large variété d’intervenants qui prend la parole dans ce livre blanc. Pour chaque tendance, ce sont entre quatre et huit experts qui partagent leurs points de vue ! Des ressources essentielles pour comprendre les mutations du secteur et construire efficacement vos futures campagnes.

Parmi les spécialistes qui témoignent dans ce livre blanc :

Victorine Boyer, Créatrice de contenu ;

Amélie Deloche, Cofondatrice de PayeTonInfluence et consultante en influence responsable ;

Vladimira Durisova, Legal Officer à la Commission Européenne ;

Emilie Cabanié, Head of influence chez Havas Play ;

Evelien Meskens, Influence Director Belgium chez Stellar Lab ;

Aline Lemaire, Directrice Marketing Benelux chez The Coca Cola Company ;

Kerdi Anne, Influenceuse virtuelle et Sébastien, son créateur ;

David Grunewald, AI Strategist et Fondateur de Pluginto.ai ;

Mohamed Mansouri, Directeur délégué de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) ;

Darko, Créateur de contenu ;

Yannis Heguy, Data Specialist chez Stellar Tech ;

Et bien d’autres !

La lecture de ce livre blanc est indispensable pour comprendre les moments clés qui ont marqué l’année 2023 et connaître les réflexes essentiels à mettre en place dans vos pratiques de l’influence au quotidien, notamment pour répondre au défi de transparence. Téléchargez dès maintenant l’ebook de Stellar pour découvrir chacun d’entre eux et améliorer vos performances en 2024 !