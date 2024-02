Après avoir fait l’objet d’un Complément d’enquête en décembre 2023, les pratiques des sociétés de Magali Berdah sont à nouveau sous les feux des projecteurs. Shauna Events et Sublim Talent font l’objet d’une enquête préliminaire de la brigade financière du parquet de Paris, a annoncé l’AFP le mardi 30 janvier.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée le 5 juillet par les influenceurs Emma Paris et Vlad Oltean. Ces derniers accusent les deux entreprises d’escroquerie, d’infraction à l’interdiction de gérer une société, de présentation de comptes inexacte et d’abus de faiblesse. Ils pointent un contrat passé avec Shauna Events en 2019, après une condamnation de l’entreprise pour abus de faiblesse envers une personne âgée. Cette décision de justice s’était alors accompagnée d’une interdiction d’exercer. Malgré cette condamnation, Magali Berdah a continué à gérer les affaires de Emma Paris et Vlad Oltean.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Suite à ces manquements, les deux influenceurs avaient déjà attaqué en justice Shauna Events et Sublim Talent. Et, en janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné les deux sociétés leur verser plus de 1,8 million d’euros pour « rupture abusive de contrat » et « non-paiement des factures émises ». Toutefois, la décision du tribunal n’a jamais été exécutée. C’est pourquoi les deux influenceurs ont déposé une nouvelle plainte en juillet de la même année.

Laurent Azoulai, l’avocat de Shauna Events et Sublim Talent, explique ce non-paiement par une mauvaise situation financière, due à un effondrement du chiffre d’affaires des deux sociétés suite à une « campagne de dénigrement commercial ». Magali Berdah accuse le rappeur Booba d’en être à l’origine. « Elles ont alors constitué des dettes vis-à-vis d’un ensemble de créanciers dont Vlad Oltean et Emma Paris. Ce ne sont pas les seuls créanciers de ces sociétés, loin de là », indique l’avocat qui s’est confié auprès de L’Obs.

L’enquête de la brigade financière intervient dans un contexte déjà peu favorable aux deux entreprises. Placé en redressement judiciaire, Shauna Events est officiellement géré par le mari de Magali Berdah, Stéphane Teboul, depuis le mois de novembre.