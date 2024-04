TikTok travaille sur une nouvelle option qui permettrait aux marques de déployer des influenceurs virtuels pour promouvoir leurs articles. Ces derniers seraient en mesure de vendre les produits via des vidéos et des diffusions en direct.

Une fonctionnalité prisée en Chine

Actuellement en cours de développement, la fonctionnalité génère un script pour une publicité à partir d’un simple prompt soumis par l’annonceur. Un influenceur généré par l’intelligence artificielle (IA) fait ensuite la promotion du produit, détaille The Information. L’entreprise souhaiterait l’implémenter dans TikTok Shop, pour le moment disponible dans plusieurs pays asiatiques et aux États-Unis.

Un tel outil est d’ores et déjà intégré par ByteDance, la maison mère de TikTok, au sein de Douyin. Ce type de contenu est même très répandu en Empire du Milieu, particulièrement pour le live shopping, très populaire dans le pays. Une fonctionnalité au coût attractif : avec 1 000 dollars environ, les marques peuvent cloner un streamer humain qui « travaille » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Son utilisation est, en outre, très simple. Il suffit de saisir le nom et le prix du produit vendu, puis de relire le script généré et de l’ajuster au besoin. L’influenceur virtuel s’occupe du reste. Une version plus avancée de la technologie répond aux commentaires en direct en cherchant la réponse dans une base de données en temps réel. De cette manière, l’IA semble communiquer avec son public. La stratégie marketing peut également être remaniée selon le nombre de spectateurs sur un direct.

Des doutes subsistent sur un potentiel succès en Occident

Si cette technologie cartonne en Chine, il n’est pas évident que la tendance soit similaire en Occident. Dans ses premiers tests, TikTok a remarqué que ses avatars générés par l’IA entraînaient moins de ventes que les influenceurs humains. L’idée pour le réseau social serait donc plutôt de compléter sa gamme de créateurs avec l’intelligence artificielle.

De même, il reste à voir si les utilisateurs seront enclins à dépenser dans des produits promus par une telle technologie. La majorité des dépenses effectuées au sein de TikTok concernent pour l’heure les cadeaux envoyés aux créateurs, notamment pendant leurs diffusions en direct. L’année dernière, ce sont environ 3,8 milliards de dollars de dépenses in-app qui ont été opérées dans le réseau social, contre plus de 270 milliards de dollars pour Douyin.

Ce n’est pas la première fois que TikTok expérimente avec l’IA. L’entreprise a par exemple développé un agent conversationnel baptisé Tako, qui répond aux questions des utilisateurs et leur recommande du contenu.