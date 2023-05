TikTok semble décidée à ne pas louper le coche dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) générative. L’application chinoise a confirmé qu’elle était en train de tester un agent conversationnel au sein de sa plateforme. Baptisée Tako, cette IA répond aux questions des utilisateurs et leur recommande du contenu.

Depuis le lancement de ChatGPT à la fin novembre 2022, de nombreuses entreprises ont intégré cette technologie dans leurs produits, à commencer par Microsoft dans son moteur de recherche Bing. Google lui a emboîté le pas, tout comme Snapchat, qui propose une IA conversationnelle baptisée MyAI à ses utilisateurs. Pour sa part, Mark Zuckerberg a affirmé vouloir « introduire des agents d’IA auprès de milliards de personnes de manière utile et significative ».

TikTok n’est pas en reste. « Nous en sommes aux premiers stades de l’exploration des outils d’agents conversationnels avec un test limité de Tako auprès d’utilisateurs sélectionnés aux Philippines. Tako est un outil alimenté par l’IA qui facilite la recherche et la découverte sur TikTok », a confirmé l’entreprise dans un tweet. Pour cela, elle s’appuie sur un fournisseur d’IA tiers non mentionné dont elle a adapté la technologie à ses besoins.

Tako apparaît sur le côté droit de l’interface de TikTok, au-dessus du profil de l’utilisateur qui a posté la vidéo, et des boutons J’aime et Commentaires, ce qui en dit long sur son importance. En l’ouvrant, un boîtier de chat apparaît, et il affiche des suggestions pour aider l’utilisateur à entamer une conversation.

Ainsi, il est possible de lui poser diverses questions sur la vidéo visionnée, ou des recommandations sur du contenu similaire. Par exemple, en regardant du contenu sur le couronnement du roi Charles, Tako peut suggérer à l’utilisateur de lui demander : « Quelle est la signification du couronnement du roi Charles III ? ».

1/ We’re in the early stages of exploring chatbot tools with a limited test of Tako with select users in the Philippines. Tako is an AI-powered tool to help with search and discovery on TikTok.

— TikTokComms (@TikTokComms) May 25, 2023