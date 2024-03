Bien que la créativité soit aujourd’hui une compétence essentielle dans tous les secteurs, donner vie à ses idées est loin d’être une chose simple. Comment transformer ses mots en une vidéo engageante pour sa communauté ? Comment traduire ses idées en un pitch créatif pour impressionner sa direction ?

C’est pour vous aider à répondre à toutes ces questions qu’Andraz Zvonar a conçu Katalist. Cet outil unique permet de créer des storyboards et des vidéos pro à partir d’un simple script. Une véritable révolution pour les professionnels de la publicité, du marketing et de la communication. Publicis et TBWA en sont déjà adeptes.

Des storyboards et des vidéos créatives pour se démarquer

Grâce à la puissante de l‘intelligence artificielle (IA) de Katalist, vous pouvez concrétiser vos idées en moins de 10 minutes. Après avoir rédigé un court script pour votre vidéo ou votre storyboard, l’outil vous permet de choisir parmi deux styles de visuel : “sketch”, pour des détails simples, ou “cinematic”, pour un rendu plus réaliste.

À partir de là, l’IA de Katalist s’occupe de tout. Elle sélectionne des scènes, des personnages et des activités pour transformer votre script en réalité. Bien entendu, vous pouvez ajouter votre touche personnelle en modifiant par exemple les “acteurs” parmi la large sélection proposée. Il est possible de modifier leur position et leurs actions, ainsi que les objets autour d’eux.

Les plus perfectionnistes peuvent même modifier l’angle de vue ou les plans. Tout cela, en quelques clics depuis la plateforme ! Aucune connaissance en réalisation ou direction artistique n’est requise. Katalist vous guide tout du long.

Une fois que vous avez la vidéo ou le storyboard parfait, vous pouvez l’exporter au format PowerPoint, ZIP ou MP4. Il ne vous reste plus qu’à le publier sur vos réseaux sociaux ou à le transmettre à vos équipes !

-79 % de remise exclusive sur Katalist

Révolutionner votre création de contenus à bas prix, c’est en ce moment possible. Katalist est affiché à 49 dollars à vie au lieu de 228 dollars, soit 79 % de réduction. Une remise à saisir pour tout professionnel qui souhaite concevoir des vidéos et des pitchs créatifs sans y passer des heures.

