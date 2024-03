En achetant en ligne, les consommateurs aiment découvrir le produit avant de le recevoir. Pour ce faire, il est possible de créer une expérience 3D unique pour donner l’impression aux consommateurs de voir le produit. Malheureusement, la réalisation de ce genre nécessite des logiciels conséquents aux coûts importants et des compétences pointilleuses. Voici donc Popmii Factory, une plateforme simple d’utilisation, qui vous permettra d’élaborer des expériences marketing en 3D et réalité augmentée à moindre coût !

De la réalité augmentée et de la 3D à portée de main

Aucune compétences en codage n’est requis, le tour est joué en quelques minutes. Avec Popmii Factory, choisissez parmi une variété de modèles prédéfinis : démonstrations de produits, carton d’invitations, CV interactif et plus encore. Modifiez ensuite le texte, ajoutez des photos ou des vidéos et personnalisez les couleurs selon vos envies. Vous pouvez même y ajouter un call to action pour pousser les utilisateurs à interagir avec vous en un clic.

Une fois crée, vous pouvez ajouter votre contenu sur n’importe quel canal : que ce soit votre site web via iframe, sur un document via un QR code ou encore par mail via un lien. Si vous avez déjà des contenus 3D, importez-les au format GLB pour une personnalisation supplémentaire sur la plateforme. De cette façon, vous immergez les internautes dans vos services et produits avant l’achat. Une expérience révolutionnaire qui fait la différence aux yeux de la clientèle, et donc pour vos conversions et vos ventes.

Que vous soyez une marque ou une agence de marketing, il est possible de mettre l’ensemble de la plateforme en marque blanche, ce qui vous permettra de créer une expérience de marque cohérente et immersive à vos clients. Vous pouvez même ajouter votre propre charte graphique pour créer un outil interne à vos couleurs.

-97 % sur Popmii Factory

Profitez dès maintenant de Popmii Factory d’une réduction de -97 %, vous offrant un abonnement à vie à 49$ au lieu de 1440$ ! Un prix bas pour révolutionner vos expériences marketing et séduire plus de clients.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.