Créer des contenus engageants est une des missions clés pour booster sa visibilité et séduire de nouveaux prospects. Toutefois, les marketeurs et les communicants le savent : cela demande beaucoup de temps. Alors, pour aller plus rapidement sans pour autant impacter la qualité des rendus, il existe Instant Content. En misant sur la puissance de l’intelligence artificielle (IA), l’outil vous aide à rédiger rapidement des textes qui vendent. Zoom sur une solution pas comme les autres et à bas prix (-97 % !).

De puissants outils pour créer des contenus de qualité grâce à l’IA

Avec Instant Content, pas besoin de passer des heures à rédiger le prompt parfait pour obtenir un contenu. La solution vous propose de puissants dispositifs pour rédiger des textes pour de nombreuses plateformes : blog, Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, publications réseaux sociaux, sales pitch, articles SEO, campagnes d’emailing, landing pages… Il y a un outil spécialisé pour chaque besoin. Ils sont régulièrement mis à jour pour enrichir les propositions.

De votre côté, tout ce que vous avez à faire est de fournir un contexte, spécifier le ton à employer et sélectionner la langue. À partir de là, Instant Content vous propose un contenu structuré et détaillé. Il suffit alors de le peaufiner avec vos propres expressions et préférences. Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’à publier ! Autant dire que c’est simple comme bonjour.

Une réduction irrésistible de -97 % !

Accélérer et améliorer votre création de contenus à bas prix, c’est possible avec Instant Content. En ce moment, l’outil est proposé à 19 dollars à vie au lieu de 720 dollars ! Une réduction de -97 % qui ne se présente pas tous les jours.

​​La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.