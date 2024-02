Lorsqu’on rédige des contenus avec l’intelligence artificielle (IA), il n’est pas toujours évident de trouver des informations 100% fiables et vérifiés. C’est pourquoi vous avez besoin d’une IA rédactrice capable de vous délivrer des contenus avec des sources sûres.

Un outil de rédaction qui s’imprègne de votre identité

Katteb est conçu pour s’imprégner de votre identité de marque et rédiger vos contenus sur de multiples canaux : de la vidéo YouTube à la description d’un produit Amazon en passant par des URL. Il est possible de générer plus de 30 types de contenus dans 110 langues différentes. Il est tout autant possible de rédiger de longs contenus pour favoriser votre SEO car il s’adapte au référencement avec des images pertinentes.

Par exemple, l’outil permet de rédiger des articles de blogs rapidement, idéales pour les marques qui veulent alimenter leurs sites avec des contenus qualitatifs, ou les agences qui veulent proposer des contenus pertinents à leurs clients afin de les aider à se positionner comme expert dans leur secteur. Vous pouvez également personnaliser le contenu généré pour qu’il corresponde à votre identité de marque. La personnalisation inclut la voix de la marque, ce qui garantit une cohérence avec votre audience.

Une autre fonction intéressante de cet outil, c’est l’intégration de contenu. En effet, vous pouvez intégrer manuellement vos propres FAQ, ou des documents hors-ligne afin d’enrichir votre référentiel de connaissances, et assurer une justesse optimale.

Des sources fiables

Katteb utilise l’IA pour rédiger des contenus vérifiés par des sources locales. L’algorithme interne garantit l’exactitude des faits en se basant sur des sources fiables. Si vous avez besoin d’être rassuré, vous pouvez vérifier rapidement la fiabilité de la source en un seul clic.

Afin d’éviter les répétitions dans un contenu, Katteb propose de remplacer les doublons par des autres synonymes plus appropriés. Il vous suffit de cliquer sur un mot pour que l’IA vous suggère automatiquement différents termes qui sont thématiquement appropriés à votre contenu.

