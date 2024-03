Articles de blog, publications pour les réseaux sociaux, publicités digitales… Les mots sont au cœur du quotidien des professionnels du marketing et de la communication. Chacun d’entre eux doit être choisi avec soin pour attirer plus de prospects, fédérer une communauté et booster la visibilité de la marque. Mais comment faire lorsqu’on est en panne d’inspiration ? WordHero est là à votre rescousse ! Grâce à la puissance de l’intelligence artificielle (IA), l’outil est capable de vous générer n’importe quel type de contenus textuels dans plus de 100 langues différentes. Un assistant d’écriture qui vous accompagnera dans tous vos projets !

JE PROFITE DE -96 % SUR WORDHERO

Faites passer votre stratégie de contenus à la vitesse supérieure

Sur son interface fluide et attractive, WordHero présente différentes catégories : Business, Marketing, Social Media, et plus. Chacune d’entre elles propose une large gamme de templates pour rédiger le contenu souhaité, comme des descriptions de produits Amazon, des introductions d’articles ou encore des Facebook Ads. Une myriade de modèles est proposée. Il est donc impossible que vous ne trouviez pas ce que vous recherchez !

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Prenons l’exemple d’un email dit générique. Il vous suffit d’entrer la profession du destinataire, par exemple “CEO”, et une courte description du pourquoi de votre message. Vous cliquez ensuite sur le bouton “Write for me”, et WordHero se charge de tout. En seulement quelques secondes, il vous propose plusieurs variations de contenu. Il ne vous reste plus qu’à personnaliser le texte, et le tour est joué.

JE PROFITE DE -96 % SUR WORDHERO

De longs contenus qualitatifs à portée de clic

Pour les articles de blogs et autres longs contenus, WordHero dispose d’un onglet dédié, “Editor”. Après avoir indiqué le titre du texte, cliquez sur “Blog Outlines” pour obtenir un plan détaillé. Plus besoin de passer des heures à trouver la structure idéale !

Si vous n’avez pas le temps de rédiger tous les paragraphes, l’outil peut aussi le faire pour vous. Il suffit de surligner le nom du passage en question, puis de cliquer sur l’icône fusée. À vous de faire les modifications qui vous semblent nécessaires et de publier l’article. Point important, aucun texte n’est plagié, car l’IA s’appuie sur un modèle de langue génératif et ne reprend pas le contenu de sources disponibles sur les moteurs de recherche.

Une réduction alléchante de -96 % !

Cet outil d’écriture tout-en-un est en ce moment affiché à -96 % ! Une réduction exceptionnelle qui vous permet de vous procurer la solution à 89 dollars à vie au lieu de 2 088 dollars. Prêt à booster votre stratégie de contenus ?

JE PROFITE DE -96 % SUR WORDHERO

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.