Ce n’est pas un secret, le contenu éditorial est un pilier de toute stratégie de content marketing. Article, email, publication social media… Chaque mot doit être choisi avec soin pour susciter l’intérêt de l’audience. Sauf que lorsque le syndrome de la page blanche débarque, la tâche s’avère beaucoup plus complexe. Pour vous éviter de passer des heures à bloquer sur une phrase, des outils comme CreativAI existent ! Zoom sur cette solution boosté à l’intelligence artificielle (IA) qui va révolutionner votre création de contenus.

Des contenus pertinents à portée de main

À l’aide de ses puissants algorithmes, CreativAI est capable de vous générer des textes marketing en quelques minutes. Pour cela, l’outil prend en compte des éléments indispensables, tels que le contexte, la voix de votre marque et votre audience.

La solution vous demandera des informations supplémentaires en fonction du type de contenu : email, blog, réseaux sociaux… Il s’agit de 4 ou 5 questions auxquelles vous répondez rapidement. À partir de ces quelques réponses, CreativAI vous créer un texte pertinent, personnalisé et efficace. Que demander de mieux ?

Par exemple, pour un article de blog, l’outil vous générera le titre, le sous-titre, le plan et le contenu complet. Il ne vous reste plus qu’à faire des modifications si cela vous semble nécessaire, et à publier le contenu. En seulement quelques clics, vous avez donc un texte qualitatif qui captivera votre audience.

Des outils de content marketing pour piloter toute votre stratégie

La palette d’atouts de CreativAI est encore plus importante. En effet, la solution s’arme de plusieurs fonctionnalités de content marketing bien pratiques. Parmi elles :

un générateur de mots-clés, parfait pour optimiser votre SEO et étoffer vos écrits ;

des suggestions de sujets, pour ne jamais être à court d’idées ;

un outil de brainstorming, pour obtenir de l’inspiration sur un sujet, le nom d’un futur projet ou votre stratégie ;

un générateur de hashtag, pour affirmer votre présence digitale sur un sujet ;

l’analyse des contenus de vos concurrents, pour garder un temps d’avance ;

des outils publicitaires, pour gagner en visibilité.

Autant d’éléments qui vous permettront d’enrichir vos contenus et de donner une nouvelle impulsion à votre stratégie de content marketing, et ce, en continu !

Une offre exceptionnelle à -61 % !

CreativAI lève donc toutes les barrières de la création de contenu. Grâce à celui-ci, vous gagnez du temps, de la productivité et de l’efficacité. Vous pouvez découvrir le futur de la création de contenus à -61 % : l’outil est disponible à 59 dollars à vie au lieu de 150 dollars ! Prêt à booster votre stratégie de content marketing ?

