La réussite en ligne dépend grandement de sa visibilité en ligne et de l’expérience utilisateur. Screpy est un outil qui centralise tout ce dont vous avez besoin : analyse SEO, sélection de mots-clés, analyse de la vitesse des pages, etc. Voici un aperçu de ce qu’il peut faire pour vous.

Analyse SEO et suivi des métriques

Avec Screpy, l’analyse SEO et la surveillance des métriques essentielles à votre site web sont à portée de main. Vous pouvez suivre des métriques comme l’audit SEO, la vitesse de la page et même votre classement dans les résultats de recherche Google. Le tout est centralisé sur un tableau de bord unique pour une gestion plus claire et optimisée.

Suivi des mots-clés

On le sait, pour être visible en ligne, il est crucial de surveiller son positionnement de mots-clés dans les résultats de recherche. Screpy vous permet non seulement de suivre ce positionnement, mais également de découvrir de nouveaux mots-clés qui pourrait vous être efficace. Il est par ailleurs possible de visualiser l’évolution de votre site web dans les résultats de recherche au fil du temps.

Surveillance de la vitesse des pages et du référencement

Pour retenir l’attention des visiteurs de votre site web, il est essentiel d’avoir une vitesse de chargement rapide. Screpy analyse la vitesse de chargement de vos pages et vous aide à les améliorer en vous donnant des conseils pratiques. Il vous aide également à résoudre les problèmes de référencement en identifiant les problèmes et en vous proposant des solutions étape par étape : de quoi améliorer votre classement.

Pour terminer, Screpy possède aussi un vérificateur de syntaxe pour garantir que le code de votre site web est propre et fonctionne correctement. De quoi éviter les problèmes techniques et garantir une expérience utilisateur optimale.

Vous l’aurez compris, c’est un outil complet pour améliorer les performances et la visibilité de votre site web. Avec ses fonctionnalités centralisées, il vous donne les moyens d’optimiser facilement votre présence en ligne.

