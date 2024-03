Le site d’e-commerce chinois Shein sera bientôt considéré comme une très grande plateforme en ligne dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Il devra alors respecter de nombreuses mesures supplémentaires au risque de se voir infliger de lourdes amendes.

De nouvelles mesures à respecter

L’entreprise a en effet indiqué enregistrer 108 millions d’utilisateurs actifs mensuels au sein de l’Union européenne (UE). C’est bien au-dessus des 45 millions requis pour obtenir le statut de très grande plateforme en ligne. « Nous sommes en contact avec la plateforme en vue d’une éventuelle désignation dans le futur. La procédure est en cours, mais il n’est pas possible d’indiquer un calendrier », a confirmé la Commission européenne à Bloomberg.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Entré en vigueur cet été, le DSA vise à « protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables ». Il s’applique pour l’heure à 23 grandes plateformes, qui doivent respecter des règles strictes, comprenant une modération de contenu plus élaborée, davantage de transparence avec les autorités ainsi que l’obligation de protéger les mineurs.

Par exemple, les entreprises concernées doivent instaurer des restrictions sur l’utilisation de données sensibles telles que l’ethnie ou la religion pour le ciblage publicitaire, une interdiction de cibler les mineurs et un blocage des tactiques qui poussent les gens à consentir au suivi en ligne.

Dans le cas de Shein, il s’agira aussi de tracer les vendeurs, d’ajouter des méthodes permettant aux clients de signaler les contenus interdits et de procéder à des tests aléatoires pour détecter les produits illicites. « Nous entretenons un dialogue régulier et constructif avec la Commission européenne afin de nous assurer que nous continuons à respecter les lois et les règlements de l’UE », a commenté la plateforme.

Déjà deux enquêtes formelles

Les pratiques de Shein ont souvent été pointées du doigt par les autorités. La provenance des articles soulève notamment d’importantes questions, non seulement en raison de standards écoresponsables mais également vis-à-vis du droit du travail et de normes sanitaires.

Outre Shein, Amazon, AliExpress et Zalando sont également concernées par le Digital Services Act. Les régulateurs ont déjà fait parvenir plusieurs demandes d’informations aux sociétés tombant dans le champ d’application du texte, mais pour l’heure, seuls X et TikTok sont ciblés par une enquête formelle.

En cas de non-respect de la législation, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires global.